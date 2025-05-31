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عربي-دولي

برفقة وفدٍ إقتصاديّ... وزير الخارجية السعودية في دمشق

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:47
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وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية.
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ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له بالرئيس السوري أحمد الشـرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائه من الجانب السوري، إذ تبحث سبل العمل المشترك بما يدعم اقتصاد سوريا، ويعزز بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، كما ذكر البيان.

ويضم الوفد الاقتصادي المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات. (العربية)
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