برفقة وفدٍ إقتصاديّ... وزير الخارجية السعودية في دمشق

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وصل السعودي فرحان، والوفد الاقتصادي المرافق له إلى العاصمة ، في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له بالرئيس السوري أحمد الشـرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائه من الجانب السوري، إذ تبحث سبل العمل المشترك بما يدعم اقتصاد ، ويعزز بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، كما ذكر البيان.ويضم الوفد الاقتصادي المستشار في مزيد ، ونائب الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور الدبيخي، ووكيل لشؤون الاقتصاد والتنمية زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات. (العربية)