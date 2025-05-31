نتنياهو تعليقا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة سلاح نووي

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قالت ، اليوم السبت، إن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج ليس سلميا، وأن لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.وقال في بيان "على أن يتحرك الآن لوقف "، مضيفا أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه "لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني على الإطلاق".وكان أعلن في وقت سابق السبت أن السلاح الذري "غير مقبول". وقبلها بيوم، قال ، خلال زيارته لسلطنة ، إن بلاده "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي". (سكاي نيوز عربية)