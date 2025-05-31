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إستشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على خان يونس

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:31
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أفادت "روسيا اليوم" عن إستشهاد 6 أشخاص على الأقل، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مدرسة "دار الأرقام" في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وقصف الطائرات الإسرائيلية منزلا في محيط شارع كشكو شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. (روسيا اليوم)
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