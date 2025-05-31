إستشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على خان يونس

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أفادت " " عن إستشهاد 6 أشخاص على الأقل، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة نازحين في مواصي جنوبي .كما قصف الطيران الحربي بصاروخين مدرسة "دار الأرقام" في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.وقصف الطائرات منزلا في محيط شارع كشكو شرق شرقي المدينة. (روسيا اليوم)