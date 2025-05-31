نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"

وجهت "الجمعية للنهوض بالملونين" نداء عاجلا إلى سلطات مدينة ، تطالب فيه بوقف العمل على مشروع الحاسوب الفائق "كولوسوس" التابع للملياردير .

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وجاءت هذه الخطوة تحذيرا من التلوث الجوي المحتمل الذي قد يؤثر سلبا على المجتمعات ذات البشرة الداكنة القريبة من موقع المشروع، وفقا لما كشفت عنه قناة "إن بي سي".

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت شركة "xAI" المالكة للمشروع لتدقيق شديد بسبب اعتمادها على توربينات غازية تعمل بوقود الميثان لتلبية احتياجات الحاسوب الفائق من الطاقة.ونقلت القناة تصريحات لرئيس الجمعية، ، موجهة إلى ، قال فيها: "امتلاكك ثروة طائلة لا يخول لك تلويث بيئة المجتمعات السوداء أو تعريض صحتهم للخطر... نحن نطالب بالتحرك الفوري".كما تضمن النداء الموجه إلى السلطات، والذي نشرت القناة نصه، تحذيرات من عدم توافق المشروع مع المعايير البيئية، مما قد يشكل خطرا على صحة السكان المجاورين. وطالبت الجمعية بمراقبة تأثيرات تشغيل الحاسوب الفائق وإيقافه فورا لحين تقييم المخاطر. (روسيا اليوم)