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عربي-دولي

نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:52
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وجهت "الجمعية الوطنية الأمريكية للنهوض بالملونين" نداء عاجلا إلى سلطات مدينة ممفيس، تطالب فيه بوقف العمل على مشروع الحاسوب الفائق "كولوسوس" التابع للملياردير إيلون ماسك
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وجاءت هذه الخطوة تحذيرا من التلوث الجوي المحتمل الذي قد يؤثر سلبا على المجتمعات ذات البشرة الداكنة القريبة من موقع المشروع، وفقا لما كشفت عنه قناة "إن بي سي".
 
 
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت شركة "xAI" المالكة للمشروع لتدقيق شديد بسبب اعتمادها على توربينات غازية تعمل بوقود الميثان لتلبية احتياجات الحاسوب الفائق من الطاقة.

ونقلت القناة تصريحات لرئيس الجمعية، ديريك جونسون، موجهة إلى ماسك، قال فيها: "امتلاكك ثروة طائلة لا يخول لك تلويث بيئة المجتمعات السوداء أو تعريض صحتهم للخطر... نحن نطالب إدارة الصحة بالتحرك الفوري".

كما تضمن النداء الموجه إلى السلطات، والذي نشرت القناة نصه، تحذيرات من عدم توافق المشروع مع المعايير البيئية، مما قد يشكل خطرا على صحة السكان المجاورين. وطالبت الجمعية بمراقبة تأثيرات تشغيل الحاسوب الفائق وإيقافه فورا لحين تقييم المخاطر. (روسيا اليوم) 
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