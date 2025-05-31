Advertisement

عربي-دولي

بن فرحان: سنستمر في دعم "سوريا الجديدة"

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1368686-638843076351999926.png
Doc-P-1368686-638843076351999926.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، استمرار المملكة في دعم "سوريا الجديدة".
Advertisement


وقال فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق: "مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
 
وأضاف الوزير السعودي: "رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".

وتابع: "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".

وأشار بن فرحان إلى أنه والوفد المرافق استعرض "فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".

وأكد أنه "ستزور دمشق لاحقا وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها"، مضيفا أنه ناقش "مع الرئيس الشرع فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي".
 
واختتم بن فرحان كلمته بالقول إن "السعودية وقطر ستقدّمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام في سوريا". 
 
الشيباني 
 
من جانبه، أثنى الشيباني على المملكة العربية السعودية لدعمها سوريا شعبا وقيادة، مشيرا إلى أن "أولوية الحكومة السورية هي إعادة بناء اقتصاد البلاد وعودة الكفاءات".

وأوضح الشيباني أن "التعاون في مجال الاستثمار مع السعودية سيوجد فرص عمل في سوريا".

ووفق الشيباني فقد "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".

واعتبر الشيباني أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".

وشدد على أن "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".

وبيّن الشيباني أن "إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
بن فرحان: سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى
lebanon 24
31/05/2025 18:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يستقبل بن فرحان والوفد المرافق في دمشق
lebanon 24
31/05/2025 18:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لافتة... بن فرحان غداً في الضفة الغربيّة
lebanon 24
31/05/2025 18:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع والتز القضايا ذات الاهتمام المشترك
lebanon 24
31/05/2025 18:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-05-31
11:16 | 2025-05-31
11:00 | 2025-05-31
10:37 | 2025-05-31
10:30 | 2025-05-31
10:23 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24