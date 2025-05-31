بعد كلمته عن "تهديد صيني وشيك".. بكين تتهم وزير دفاع أميركا "بالاستفزاز"

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نددت في ، اليوم السبت بخطاب لوزير الدفاع الأميركي حذر فيه من طموحات العسكرية في ، ووصفته بأنه "استفزازي وتحريضي".وكان الأميركي قد حذّر في وقت سابق من أن "تستعد" لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهداً أن تبقى بجانب حلفائها في منطقة المحيطين والهادي. وقال إن الصين مستعدة لاستخدام القوة للسيطرة على أجزاء من آسيا.وتعليقات هيغسيث، التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم. (العربية)