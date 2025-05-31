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إقتصاد

غداً... مصر تستعدّ لتدشين مشروع كبير

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:37
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يُوقّع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي غدا الأحد، عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
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وستدشن الفعالية للمشروع الإسكاني "چيريان" الضخم الذي يقع في محور الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر" في محافظة الجيزة، والذي من المخطط أن يطل على النيل مباشرة بعد إنشاء فرع من النهر يصل إلى المشروع.


وسيتم تنفيذ مشروع "جيريان" بالشراكة بين تحالف من شركات التطوير العقاري المهمة، مثل ماونتن فيو وبالم هيلز. (روسيا اليوم)
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