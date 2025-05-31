غداً... مصر تستعدّ لتدشين مشروع كبير

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يُوقّع رئيس الوزراء المصري غدا الأحد، عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في مقر في .وستدشن الفعالية للمشروع الإسكاني "چيريان" الضخم الذي يقع في محور الشيخ في مدينة 6 أكتوبر" في محافظة ، والذي من المخطط أن يطل على النيل مباشرة بعد إنشاء فرع من النهر يصل إلى المشروع.وسيتم تنفيذ مشروع "جيريان" بالشراكة بين تحالف من شركات التطوير العقاري المهمة، مثل ماونتن فيو وبالم هيلز. (روسيا اليوم)