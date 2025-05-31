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عربي-دولي
هكذا ردّت "حماس" على خطة ويتكوف
Lebanon 24
31-05-2025
|
11:16
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أعلنت حركة "
حماس
" تسليم ردها على مقترح المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
الأخير إلى الوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا شاملا من
قطاع غزة
.
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وجاء في بيان الحركة: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة
المقاومة
الإسلامية "حماس" ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت: "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى
الاحتلال
الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى
الفلسطينيين
".
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ"
رويترز
".
وتتضمن الخطة، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع الحركة على اتفاق وقف إطلاق النار.
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