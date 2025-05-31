بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025

Advertisement

في ليلة ساحرة احتضنها HITEX في مدينة أباد ، تُوجت التايلاندية سوتشاتا تشوانغسري بلقب العالم 2025، لتحمل التاج الأزرق الأيقوني خلفاً للروسية ، ملكة جمال العالم لعام 2024.وجاءت النتيجة تتويجاً لموهبة سوتشاتا وحضورها اللافت، في حفل حظي بمتابعة جماهيرية واسعة وحضور دولي مميز.أما الوصيفات، فكانت المرتبة الثانية من نصيب هاسيت ديريغي أدماسو، بينما حصدت ماغا كلاغدا المركز الثالث. واحتلت المارتينيكية يواكيم المركز الرابع، في منافسة عكست تنوع الجمال والثقافات حول العالم.