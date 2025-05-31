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عربي-دولي

بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:07
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في ليلة ساحرة احتضنها مركز المعارض HITEX في مدينة حيدر أباد الهندية، تُوجت التايلاندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري بلقب ملكة جمال العالم 2025، لتحمل التاج الأزرق الأيقوني خلفاً للروسية كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم لعام 2024.
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وجاءت النتيجة تتويجاً لموهبة سوتشاتا وحضورها اللافت، في حفل حظي بمتابعة جماهيرية واسعة وحضور دولي مميز.

أما الوصيفات، فكانت المرتبة الثانية من نصيب الإثيوبية هاسيت ديريغي أدماسو، بينما حصدت البولندية ماغا كلاغدا المركز الثالث. واحتلت المارتينيكية أوريلي يواكيم المركز الرابع، في منافسة حامية عكست تنوع الجمال والثقافات حول العالم.
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