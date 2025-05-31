طيارون وجنود إسرائيليون: الحرب فقدت مشروعيتها

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ووفقاً للشبكة، يعبر العديد من الجنود عن قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس سوى "حرب انتقامية"، تتسبب في قتل أعداد كبيرة من الأبرياء دون مبرر.



أحد هؤلاء هو جندي الاحتياط بن آري، الذي صرّح قائلاً: "أرفض ارتكاب جرائم حرب"، مطالباً الحكومة بوقف سياسة "تجويع مليوني إنسان" في غزة. وأضاف: "أشعر بالخزي والذنب، الناس هناك يموتون جوعاً".



بدوره، تحدث طيار إسرائيلي متقاعد عن موجة إحباط متنامية في صفوف زملائه، مؤكداً أنهم لا يطالبون بإنهاء الحرب من باب التعب، بل من باب القناعة بأن هذه الحرب فقدت مشروعيتها. وأوضح أن باتت "رهينة" في يد شركاء رئيس الوزراء من اليمين المتطرف، والذين "يبتزونه للبقاء السياسي"، حسب تعبيره. كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن شهادات لجنود إسرائيليين تُظهر تنامي حالة التململ والمعارضة داخل الجيش إزاء استمرار الحرب على غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين.ووفقاً للشبكة، يعبر العديد من الجنود عن قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس سوى "حرب انتقامية"، تتسبب في قتل أعداد كبيرة من الأبرياء دون مبرر.أحد هؤلاء هو جندي الاحتياط بن آري، الذي صرّح قائلاً: "أرفض ارتكاب جرائم حرب"، مطالباً الحكومة بوقف سياسة "تجويع مليوني إنسان" في غزة. وأضاف: "أشعر بالخزي والذنب، الناس هناك يموتون جوعاً".بدوره، تحدث طيار إسرائيلي متقاعد عن موجة إحباط متنامية في صفوف زملائه، مؤكداً أنهم لا يطالبون بإنهاء الحرب من باب التعب، بل من باب القناعة بأن هذه الحرب فقدت مشروعيتها. وأوضح أن باتت "رهينة" في يد شركاء رئيس الوزراء من اليمين المتطرف، والذين "يبتزونه للبقاء السياسي"، حسب تعبيره.

في السياق نفسه، قال جندي بالقوات الجوية الإسرائيلية إن سلوك الوزراء في حكومة -المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب- وتصريحاتهم بشأن غزة "لا تصدر عن مسؤولين ذوي أخلاق".



واتهم الجندي نتنياهو وائتلافه بالتخلي عن الإسرائيليين المحتجزين في من أجل الحفاظ على حكومتهم.



في تلك الأثناء، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن قوله إنه إذا كانت هناك فرصة لعقد صفقة لتبادل الأسرى، فيجب وقف الحرب لإبرامها، حتى لو كانت صفقة جزئية.



وشدد على ضرورة "ألا تنجر إسرائيل إلى حرب أبدية" في قطاع غزة.



وأطلق الجيش الإسرائيلي يوم 18 أيار الجاري عملية عسكرية جديدة سماها "عربات "، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.



وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به نتنياهو. (الجزيرة)