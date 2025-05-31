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عربي-دولي

إيران: تقرير الوكالة الذرية له دوافع سياسية

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:50
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اعتبرت إيران، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي الذي تسّرب اليوم، "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها".
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وقالت طهران إنها ستتخذ "التدابير المناسبة" رداً على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال شهر حزيران المقبل.

يأتي هذا الرد من إيران بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري موسع إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة أنباء غربية، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
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