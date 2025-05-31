إيران: تقرير الوكالة الذرية له دوافع سياسية

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اعتبرت ، أن تقرير بشأن برنامجها الذي تسّرب اليوم، "له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها".وقالت إنها ستتخذ "التدابير المناسبة" رداً على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضدها في اجتماع محافظي الذرية الذي سيعقد خلال شهر حزيران المقبل.يأتي هذا الرد من إيران بعدما قالت للطاقة الذرية، في تقرير سري موسع إلى اطلعت عليه وكالة أنباء غربية، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع قيد التحقيق طويلة.