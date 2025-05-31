إسرائيل تعتبر رد حماس على خطة ويتكوف بمثابة رفض ضمني

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اعتبر مسؤولون إسرائيليون، السبت، أن رد حركة على مقترح المبعوث الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن هو بمثابة "رفض فعلي".وذكرت "القناة 13" ، أن المقترح يشمل جدولا زمنيا للإفراج عن الرهائن على مراحل ثلاث، 4 رهائن في اليوم الأول، اثنان في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين.أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على ثلاث مراحل أيضا في اليوم العاشر، واليوم الثلاثين، واليوم الخمسين.وأشارت القناة إلى أنه رغم أن حماس لم ترفض مقترح ويتكوف بشكل صريح، إلا أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا ردها بمنزلة رفض فعلي، مشيرين إلى أن المطالب الإضافية التي قدمتها الحركة، مثل ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والسماح بحرية الحركة عبر معبر ، تعد شروطا غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار: "الإجابة لم تصل بعد من الوسطاء.. وحماس غير مستعدة لإنهاء الحرب".وتابعوا: "إذا كان هذا هو الجواب، فهذا يعني أنه لا يوجد تقدم دراماتيكي في المحادثات". (سكاي نيوز)