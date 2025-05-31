بشأن الملف النووي.. هذا ما تسلّمته إيران من أميركا

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قال إن نظيره قدم خلال زيارة قصيرة لطهران، السبت، بنود مقترح أميركي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين وواشنطن.وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن "سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب ".