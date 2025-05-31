رسميا.. إسرائيل تعلن مقتل شقيق السنوار وتتوعد هؤلاء

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أعلن الجيش ، اليوم، أنه تمكن من تصفية ، أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة في ، خلال عملية عسكرية نفذها في 13 أيار الماضي.وأوضح بيان صادر عن الجيش أن قُتل إلى جانب ، ، في ضربة استهدفت مجمّع قيادة يقع تحت أحد المستشفيات في مدينة جنوب القطاع، وُصف بأنه "مركز عمليات لحماس".وأكد المتحدث باسم الجيش أن "محمد السنوار كان يشغل دورًا قياديًا في تنظيم العمليات العسكرية لحماس في جنوب غزة"، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد "معلومات استخبارية دقيقة" ومراقبة استمرت أيامًا.، قال الإسرائيلي إن "العملية تمثل خطوة مهمة في ضرب البنية القيادية لحماس"، مضيفًا أن شخصيات بارزة أخرى في الحركة، من بينها وخليل الحية، ما زالت على قائمة الاستهداف.