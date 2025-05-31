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عربي-دولي

رسميا.. إسرائيل تعلن مقتل شقيق السنوار وتتوعد هؤلاء

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه تمكن من تصفية محمد السنوار، أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية نفذها في 13 أيار الماضي.
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وأوضح بيان صادر عن الجيش أن السنوار قُتل إلى جانب محمد شبانة، قائد لواء رفح، في ضربة استهدفت مجمّع قيادة يقع تحت أحد المستشفيات في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وُصف بأنه "مركز عمليات لحماس".

وأكد المتحدث باسم الجيش أن "محمد السنوار كان يشغل دورًا قياديًا في تنظيم العمليات العسكرية لحماس في جنوب غزة"، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد "معلومات استخبارية دقيقة" ومراقبة استمرت أيامًا.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "العملية تمثل خطوة مهمة في ضرب البنية القيادية لحماس"، مضيفًا أن شخصيات بارزة أخرى في الحركة، من بينها عز الدين الحداد وخليل الحية، ما زالت على قائمة الاستهداف.


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