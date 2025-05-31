العراق: اعتقال شبكة "إجرامية" حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

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أفادت ، اليوم السبت، بأن جهاز المخابرات أعلن اعتقال أفراد شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال، وسعت للإخلال بالأمن العام في البلاد.ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز المخابرات قوله إن الشبكة الإجرامية على صلة بجهات خارجية.وأوضح البيان أن الجهاز نفذ العملية بعد «معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع في القتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط الماضي، حيث تم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية».وأضاف: «بعد الحصول على الموافقات القضائية وتحديد أماكن وجود عناصر الشبكة في ، تمت مهاجمة أوكارهم واعتقالهم في عملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة». (الشرق الأوسط)