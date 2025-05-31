Advertisement

عربي-دولي

العراق: اعتقال شبكة "إجرامية" حاولت تنفيذ عمليات اغتيال

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:12
A-
A+

Doc-P-1368794-638843265034565196.jpg
Doc-P-1368794-638843265034565196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن جهاز المخابرات أعلن اعتقال أفراد شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال، وسعت للإخلال بالأمن العام في البلاد.
Advertisement

ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز المخابرات العراقي قوله إن الشبكة الإجرامية على صلة بجهات خارجية.

وأوضح البيان أن الجهاز نفذ العملية بعد «معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع في القتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط الماضي، حيث تم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية».

وأضاف: «بعد الحصول على الموافقات القضائية وتحديد أماكن وجود عناصر الشبكة في العراق، تمت مهاجمة أوكارهم واعتقالهم في عملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الأمن الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال "الجنرال موسكاليك"
lebanon 24
01/06/2025 07:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: اعتقال قاضية في ويسكونسن بتهمة عرقلة تنفيذ عملية توقيف مهاجر غير نظامي
lebanon 24
01/06/2025 07:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الفنلندية: إيران قد تستعين بجماعات إجرامية لتنفيذ مهام تجسس
lebanon 24
01/06/2025 07:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة "اغتيال بطيء" بحق الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
01/06/2025 07:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2025-06-01
23:49 | 2025-05-31
23:19 | 2025-05-31
16:39 | 2025-05-31
16:35 | 2025-05-31
16:06 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24