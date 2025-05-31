أكّدت إسرائيل مقتله.. من هو محمد السنوار الذي أربك تل أبيب؟

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عاد اسم ، قائد الجناح العسكري لحركة في غزة وشقيق ، إلى واجهة المشهد بعد أن أكد الجيش ، اليوم السبت، اغتياله في غارة جوية استهدفت مركزًا قياديًا تحت الأرض في مدينة بتاريخ 13 أيار الجاري.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية نُفذت بالتنسيق مع " "، وأسفرت عن مقتل خلال اجتماع ضمّ كبار قادة حماس.وكانت تقارير إسرائيلية قد رجّحت في وقت سابق مقتل السنوار في الغارة، من دون تأكيد رسمي، قبل أن يُعلن اليوم مقتله رسميًا في ما وصفته بأنه "ضربة نوعية" للجناح العسكري لحماس.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، ينتمي حسن السنوار، المعروف باسم " "، إلى الصف الأول في لحركة حماس، ويشغل منصبًا قياديًّا في هيئة أركان ، الذراع العسكرية للحركة.وولد السنوار عام 1975 في مخيم خان يونس، لأسرة فلسطينية لاجئة من مدينة التي احتلتها عام 1948.وتُعد عائلته من أبرز العائلات المنخرطة في صفوف العمل المسلح، إذ إن شقيقه الأكبر هو يحيى السنوار، القائد السابق لحماس في ، والذي أعلنت إسرائيل مقتله في غارة جوية في تشرين الأول 2024.انخرط محمد السنوار في صفوف حركة حماس منذ سنواتها الأولى، وبرز سريعًا كأحد القياديين الميدانيين في ، إذ شارك في الإعداد للعديد من العمليات النوعية، أبرزها عملية "الوهم المتبدد" عام 2006، والتي أسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي .ويُنسب إليه تأسيس "وحدة الظل"، وهي الوحدة المتخصصة في تأمين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، ما يعكس مكانته التنظيمية العالية، وحرصه على تطوير أداء الجناح العسكري للحركة.لقب بـ"رجل الظل" نتيجة ندرة الظهور الإعلامي وقدرته على التخفي عن أنظار الاستخبارات ، رغم محاولات عدة لاستهدافه على مدار سنوات. وبحسب مراقبين، كان يُنظر إلى السنوار بوصفه أحد أكثر العسكريين تعقيدًا وتخطيطًا داخل الحركة، ومرشحًا محتملًا لخلافة شقيقه الراحل في قيادة حماس بغزة.