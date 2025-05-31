Advertisement

عربي-دولي

أكّدت إسرائيل مقتله.. من هو محمد السنوار الذي أربك تل أبيب؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1368797-638843272873274814.png
Doc-P-1368797-638843272873274814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد اسم محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة وشقيق يحيى السنوار، إلى واجهة المشهد بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتياله في غارة جوية استهدفت مركزًا قياديًا تحت الأرض في مدينة خان يونس بتاريخ 13 أيار الجاري.
Advertisement

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية نُفذت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، وأسفرت عن مقتل السنوار خلال اجتماع ضمّ كبار قادة حماس.

وكانت تقارير إسرائيلية قد رجّحت في وقت سابق مقتل السنوار في الغارة، من دون تأكيد رسمي، قبل أن يُعلن اليوم مقتله رسميًا في ما وصفته تل أبيب بأنه "ضربة نوعية" للجناح العسكري لحماس.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، ينتمي محمد إبراهيم حسن السنوار، المعروف باسم "أبو إبراهيم"، إلى الصف الأول في القيادة العسكرية لحركة حماس، ويشغل منصبًا قياديًّا في هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة.

وولد السنوار عام 1975 في مخيم خان يونس، لأسرة فلسطينية لاجئة من مدينة المجدل التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وتُعد عائلته من أبرز العائلات المنخرطة في صفوف العمل المسلح، إذ إن شقيقه الأكبر هو يحيى السنوار، القائد السابق لحماس في قطاع غزة، والذي أعلنت إسرائيل مقتله في غارة جوية في تشرين الأول 2024.

انخرط محمد السنوار في صفوف حركة حماس منذ سنواتها الأولى، وبرز سريعًا كأحد القياديين الميدانيين في كتائب القسام، إذ شارك في الإعداد للعديد من العمليات النوعية، أبرزها عملية "الوهم المتبدد" عام 2006، والتي أسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويُنسب إليه تأسيس "وحدة الظل"، وهي الوحدة المتخصصة في تأمين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، ما يعكس مكانته التنظيمية العالية، وحرصه على تطوير أداء الجناح العسكري للحركة.
 
لقب بـ"رجل الظل" نتيجة ندرة الظهور الإعلامي وقدرته على التخفي عن أنظار الاستخبارات الإسرائيلية، رغم محاولات عدة لاستهدافه على مدار سنوات. وبحسب مراقبين، كان يُنظر إلى السنوار بوصفه أحد أكثر القادة العسكريين تعقيدًا وتخطيطًا داخل الحركة، ومرشحًا محتملًا لخلافة شقيقه الراحل في قيادة حماس بغزة.
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: تأكيد مقتل محمد السنوار مع 10 آخرين
lebanon 24
01/06/2025 07:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: كل المؤشرات تؤكد مقتل محمد السنوار
lebanon 24
01/06/2025 07:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل محمد السنوار رئيس الجناح العسكري لحماس
lebanon 24
01/06/2025 07:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تأكد مقتل قائد لواء خان يونس محمد السنوار بغارات إسرائيلية جنوب غزة
lebanon 24
01/06/2025 07:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2025-06-01
23:49 | 2025-05-31
23:19 | 2025-05-31
16:39 | 2025-05-31
16:35 | 2025-05-31
16:06 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24