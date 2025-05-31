بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف محمد السنوار

#عاجل 🔴 مشاهد من الغارة التي استهدفت البنية التحتية التي كانت تقع تحت المستشفى الاوروبي بخان يونس والتي تم في داخلها على المدعو محمد والمدعو



⭕️النفق المستهدف كان متعدد الأبعاد وتسنى استهدافه باستخدام تقنيات متطورة. وجرى الهجوم بصورة متزامنة من قبل… pic.twitter.com/MVyeOUxNlu