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بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف محمد السنوار

Lebanon 24
31-05-2025 | 16:06
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نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من الغارة التي استهدفت البنية التحتية التي كانت تقع تحت المستشفى الاوروبي بخان يونس والتي تم في داخلها استهداف محمد السنوار ومحمد شبانة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ النفق المستهدف كان متعدد الأبعاد وتسنى استهدافه باستخدام تقنيات متطورة. 
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