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عربي-دولي
ويتكوف ينتقد رد حماس على المقترح الأميركي: "غير مقبول تماما"
Lebanon 24
31-05-2025
|
16:35
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قال المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
، مساء السبت، إن رد
حماس
على المقترح الأميركي "غير مقبول تماما".
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وذكر ويتكوف، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "تلقيتُ رد حماس على مقترح
الولايات المتحدة
. إنه (ردّ) غير مقبول بتاتا، ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".
وأضاف: "على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل".
وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات، ويُمكننا من خلاله إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكان مصدر في حماس قال إن ردّ الحركة على مقترح ويتكوف حول الهدنة في
قطاع غزة
كان "إيجابيا"، لكن "مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب
الإسرائيلي
الكامل".
وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس أن "حماس أبلغت الوسطاء بردها الرسمي مكتوبا، ويتضمّن ردّا إيجابيا على مقترح ويتكوف، ولكن مع التأكيد على ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى العشرة على ثلاث دفعات". (سكاي نيوز)
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