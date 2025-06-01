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عربي-دولي

"حاجز تفتيش".. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة!

Lebanon 24
01-06-2025 | 00:30
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أقامت دورية للجيش الإسرائيلي حاجز تفتيش بين خان أرنبة وقرية جبا في محافظة القنيطرة بعد توغلها داخل الأراضي السورية.
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وتتألف الدورية من 10 عناصر ممن يتحدثون العربية الفصحى يستقلون سيارات نوع "هامر".


كذلك، توغلت قوتان إسرائيليتان بين بلدتي جبا وخان أرنبة قرب موقع حاجز "الصقري" سابقا في ريف القنيطرة، بمرافقة سيارتين عسكريتين وما يقارب 20 جندياً.
 
 
وبحسب مصادر المرصد السوري، فتشت العناصر المركبات بحثا عن أسلحة من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل، مما أثار استياء ومخاوف من استمرار تلك الاستفزازات في المنطقة.
 
 
وهذا الإجراء في ظل غياب المارة في المنطقة، وسط مغادرة عناصر الأمن العام والشرطة من دوار خان أرنبة.
 
 
وتأتي هذه الحادثة في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين.
 
 
من جانبهم، عبر الأهالي عن غضبهم واستيائهم من التواجد الإسرائيلي في المنطقة، والتجاوزات التي ترتكبها تلك القوات.
 
 
وفي 30 أيار الماضي، طرد أهالي القنيطرة، دورية إسرائيلية قرب سد رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط، بعد أن قاموا برشقها بالحجارة.
 
 
وكانت الدورية الإسرائيلية توغلت في قرية رويحينة وبدأت بإيقاف المارة، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم لاتخاذ هذا الإجراء.
 
 
وتمكن الأهالي من إزالة العلم الإسرائيلي من على سيارة الدورية، في مشهد يعكس استمرار التوتر بين الجانبين في المنطقة. (العربي الجديد)
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