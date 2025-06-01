"حاجز تفتيش".. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة!

أقامت دورية للجيش حاجز تفتيش بين خان أرنبة وقرية جبا في بعد توغلها داخل الأراضي .

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وتتألف الدورية من 10 عناصر ممن يتحدثون العربية الفصحى يستقلون سيارات نوع "هامر".





كذلك، توغلت قوتان إسرائيليتان بين بلدتي جبا وخان أرنبة قرب موقع حاجز "الصقري" سابقا في ، بمرافقة سيارتين عسكريتين وما يقارب 20 جندياً. وتتألف الدورية من 10 عناصر ممن يتحدثون العربية الفصحى يستقلون سيارات نوع "هامر".كذلك، توغلت قوتان إسرائيليتان بين بلدتي جبا وخان أرنبة قرب موقع حاجز "الصقري" سابقا في ، بمرافقة سيارتين عسكريتين وما يقارب 20 جندياً.

وبحسب مصادر ، فتشت العناصر المركبات بحثا عن أسلحة من شأنها أن تهدد أمن ، مما أثار استياء ومخاوف من استمرار تلك الاستفزازات في المنطقة.

وهذا الإجراء في ظل غياب المارة في المنطقة، وسط مغادرة عناصر والشرطة من دوار خان أرنبة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل التوترات المستمرة بين الجانبين.

من جانبهم، عبر الأهالي عن غضبهم واستيائهم من التواجد الإسرائيلي في المنطقة، والتجاوزات التي ترتكبها تلك القوات.

وفي 30 أيار الماضي، طرد أهالي ، دورية إسرائيلية قرب سد رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط، بعد أن قاموا برشقها بالحجارة.

وكانت الدورية توغلت في قرية رويحينة وبدأت بإيقاف المارة، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم لاتخاذ هذا الإجراء.

وتمكن الأهالي من إزالة الإسرائيلي من على سيارة الدورية، في مشهد يعكس استمرار التوتر بين الجانبين في المنطقة. (العربي الجديد)