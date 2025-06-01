25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
Lebanon 24
01-06-2025
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
العاصمة الفرنسية
باريس
ليلة من الفوضى وأعمال الشغب، أعقبت تتويج
فريق باريس سان جيرمان
بلقب
دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكاسح على
إنتر
ميلان
بنتيجة 5-0 في النهائي.
Advertisement
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين غاضبين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من المدينة، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة واعتقال ما لا يقل عن 294 شخصًا. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، في حين رد بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية.
وتداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو أظهرت حجم الدمار، بما في ذلك احتراق سيارات، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تعرض عدد من المتاجر للنهب. كما لوحظ رفع بعض المحتجين لأعلام دول عربية، دون
الكشف عن
خلفية هذا التصرف أو دوافعه.
وتأتي هذه الأحداث في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الاحتفالات صاخبة بإنجاز تاريخي حققه
باريس سان جيرمان
في أكبر البطولات الأوروبية.
مواضيع ذات صلة
احتراق سيارة في بحمدون بعد النفق
Lebanon 24
احتراق سيارة في بحمدون بعد النفق
01/06/2025 15:32:34
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق سيارة على أوتوستراد صيدا - صور ولا صحة للأخبار المتداولة عن استهدافها
Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق سيارة على أوتوستراد صيدا - صور ولا صحة للأخبار المتداولة عن استهدافها
01/06/2025 15:32:34
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات في سوريا بين الأمن وأحد أخطر رجال الأسد.. هذا ما جرى في حمص
Lebanon 24
اشتباكات في سوريا بين الأمن وأحد أخطر رجال الأسد.. هذا ما جرى في حمص
01/06/2025 15:32:34
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا نستورد منهم ملايين السيارات ولا نبيع لهم سيارة واحدة
Lebanon 24
ترامب: الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا نستورد منهم ملايين السيارات ولا نبيع لهم سيارة واحدة
01/06/2025 15:32:34
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل جديدة عن اغتيال محمد السنوار في غزة.. هكذا تمت العملية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن اغتيال محمد السنوار في غزة.. هكذا تمت العملية
08:00 | 2025-06-01
01/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟
07:43 | 2025-06-01
01/06/2025 07:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رسمية... أمير الكويت والرئيس السوري يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
Lebanon 24
زيارة رسمية... أمير الكويت والرئيس السوري يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
07:34 | 2025-06-01
01/06/2025 07:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كايا كالاس: العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوماً
Lebanon 24
كايا كالاس: العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوماً
07:23 | 2025-06-01
01/06/2025 07:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
Lebanon 24
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
07:06 | 2025-06-01
01/06/2025 07:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
10:10 | 2025-05-31
31/05/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
15:49 | 2025-05-31
31/05/2025 03:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-06-01
تفاصيل جديدة عن اغتيال محمد السنوار في غزة.. هكذا تمت العملية
07:43 | 2025-06-01
عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟
07:34 | 2025-06-01
زيارة رسمية... أمير الكويت والرئيس السوري يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
07:23 | 2025-06-01
كايا كالاس: العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوماً
07:06 | 2025-06-01
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
07:04 | 2025-06-01
دولة عربية تسحب جنسية إعلامي شهير... ما القصة؟
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 15:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24