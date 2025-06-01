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عربي-دولي

احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة

Lebanon 24
01-06-2025 | 03:04
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شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة من الفوضى وأعمال الشغب، أعقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكاسح على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي.
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ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين غاضبين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من المدينة، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة واعتقال ما لا يقل عن 294 شخصًا. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، في حين رد بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية.

وتداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو أظهرت حجم الدمار، بما في ذلك احتراق سيارات، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تعرض عدد من المتاجر للنهب. كما لوحظ رفع بعض المحتجين لأعلام دول عربية، دون الكشف عن خلفية هذا التصرف أو دوافعه.

وتأتي هذه الأحداث في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الاحتفالات صاخبة بإنجاز تاريخي حققه باريس سان جيرمان في أكبر البطولات الأوروبية.
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