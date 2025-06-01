احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة

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شهدت ليلة من الفوضى وأعمال الشغب، أعقبت تتويج بلقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكاسح على بنتيجة 5-0 في النهائي.ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين غاضبين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من المدينة، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة واعتقال ما لا يقل عن 294 شخصًا. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، في حين رد بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية.وتداولت وسائل التواصل مقاطع فيديو أظهرت حجم الدمار، بما في ذلك احتراق سيارات، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تعرض عدد من المتاجر للنهب. كما لوحظ رفع بعض المحتجين لأعلام دول عربية، دون خلفية هذا التصرف أو دوافعه.وتأتي هذه الأحداث في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الاحتفالات صاخبة بإنجاز تاريخي حققه في أكبر البطولات الأوروبية.