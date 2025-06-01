Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن اغتيال محمد السنوار في غزة.. هكذا تمت العملية

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1368953-638843775011615707.jpg
Doc-P-1368953-638843775011615707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناول تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إعلان الجيش الإسرائيلي تأكده من اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد السنوار، بالإضافة لمحمد شبانة قائد لواء رفح، ومهدي كوارة قائد كتيبة جنوب خانيونس في الحركة.
Advertisement
 
 
وزعم التقرير، أن عملية الاغتيال تمت خلال تواجد القادة في مجمع القيادة والسيطرة تحت الأرض، أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس، وتم تنفيذ الهجوم من قبل القيادة الجنوبية وسلاح الجو، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، مع اتخاذ قرارات معقدة في الوقت الحقيقي من قبل رئيس الأركان ورئيس الشاباك.

وقال التقرير إن البنية التحتية تحت الأرض واسعة ومعقدة، وتمت مهاجمتها بفضل استخدام التكنولوجيات المتقدمة، بالتعاون الوثيق بين الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والتخطيط الدقيق والمركّز من قبل القيادة الجنوبية وسلاح الجو.
 
 
وأضاف التقرير أن الهجوم ضرب المجمع تحت الأرض حيث كان يقيم فيه مؤخراً قادة رئيسيون في حماس، بما في ذلك محمد السنوار ومحمد شبانة، فيما لم يتأثر عمل المستشفى خلال الهجوم، كما تزعم "معاريف".
 
وكان محمد السنوار من أبرز وأقدم الشخصيات في الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دوراً كبيراً في التخطيط وتنفيذ لهجوم السابع من تشرين الأول، حيث كان يشغل منصب رئيس غرفة العمليات.

وبعد اغتيال محمد الضيف، القيادي الكبير في "حماس"، تم تعيين محمد السنوار من قبل شقيقه يحيى في منصب رئيس الجناح العسكري، وكان عنصراً مؤثراً ومركزياً في صنع القرار داخل حركة حماس وفي رسم استراتيجية وسياسة الجناح العسكري، كما عمل على تعزيز العديد من العمليات من أجل إعادة تأهيل ونشاط الحركة عسكرياً.


وكان السنوار يشغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس ورئيس مركز عمليات الجناح العسكري، كما كان عنصراً في التخطيط لاختطاف جلعاد شاليط واحتجازه.

وعن محمد شبانة يذكر التقرير، أنه أحد المخططين والمنفذين لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي، وقاد عملية احتجاز العديد من الأسرى جنوب قطاع غزة.


كذلك، أشرف شبانة على العديد من الهجمات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة جنوب قطاع غزة، وشن العديد من الهجمات الصاروخية من منطقة لواء رفح تجاه الأراضي المحتلة.

أما مهدي كوارة فقد بدأ نشاطه في حماس كصانع أسلحة وناشط عسكري في لواء خان يونس، ثم شغل لاحقاً منصب رئيس النخبة في اللواء، وأخيراً تمت ترقيته وتعيينه قائداً لكتيبة جنوب خانيونس. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة.. هذه آخر تطورات حادثة "اغتيال" محمد السنوار
lebanon 24
01/06/2025 19:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو تردد طويلاً قبل الموافقة على العملية.. تفاصيل جديدة تُكشف عن كواليس اغتيال نصر الله
lebanon 24
01/06/2025 19:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لاغتيال محمد السنوار... كم قنبلة خارقة استخدمت إسرائيل؟
lebanon 24
01/06/2025 19:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن اغتيال نصرالله وعملية البيجر... تفاصيل جديدة كشفها نتنياهو!
lebanon 24
01/06/2025 19:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-06-01
11:25 | 2025-06-01
11:00 | 2025-06-01
10:19 | 2025-06-01
10:07 | 2025-06-01
10:07 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24