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عربي-دولي

"ناجم عن انفجار"... روسيا تحقق بانهيار جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:23
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أفادت لجنة تحقيق روسية بأن انهيار جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى ناجم عن انفجار.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "بتاريخ 31 مايو 2025، ونتيجة لانفجار، انهار هيكل جسر السيارات في قسم سكة حديد فيغونيتشي- بيلشينو في مقاطعة بريانسك، وسقطت شظاياه على قطار ركاب يمر أسفله، ونتيجة لهذا الحادث، قتل وأصيب عدد من الأشخاص".
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وأضافت بترينكو: "في منطقة زيليزنوغورسك بمقاطعة كورسك، في 1 يونيو، قرابة الساعة 3 صباحا، تم تفجير جسر للسكك الحديدية أيضا، ما تسبب في سقوط قطار عابر فوق طريق سريع"، ونتيجة لهذا الحادث، أصيب السائق واثنين من مساعديه.

وبينت أن موظفي لجنة التحقيق الروسية يعملون حاليا في مكان الحادث، ويقومون بأعمال تحقيق سريعة تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث.

ووفق بيترينكو فقد "صنف الحادثان على أنهما أعمال إرهابية".

من جانبه أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تلقى ليلا تقارير من الاستخبارات الروسية، ووزارة الطوارئ بشأن ما وقع للسكك الحديدية في منطقتي كورسك وبريانسك".

وانهار الجسران في المنطقتين الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا، مما أدى إلى خروج قطارين عن مسارهما ومقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، الأحد، أن عدد مصابي حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار في منطقة فيغونيتشسكي بالمقاطعة، ارتفع إلى 69 شخصا، منهم 3 مصابين بحالة خطيرة.

وأضاف أنه من بين المصابين طفل واحد، مشيرا إلى أنه تم "نقل 44 شخصًا إلى المستشفى، فيما يتلقى 22 شخصًا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية".

وفي وقت سابق، أفاد بوغوماز، بانهيار جسر سكة حديدية في منطقة فيغونيتشسكي، إثر اصطدام قطار ركاب بسيارتين، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال بوغوماز في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أيه-240"، وللأسف هناك ضحايا".

وبدوره، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما أسفر عن خروج بعض المقطورات عن مسارها.
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