ضمن جولة تشمل لبنان... عراقجي إلى القاهرة غدًا

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وذكر المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، أن الزيارة تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور حول آخر المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية.فيما أوضح رئيس مكتب رعاية المصالح في مصر محمد حسين سلطاني فرد، أن زيارة عراقجي إلى مصر هي "استمرار لجولاته الإقليمية في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى زيارته مؤخرا وقطر والإمارات العربية المتحدة".وقال فرد، إن سيزور مصر بصفتها دولة حضارية وتاريخية ومؤثرة في المنطقة العربية، ومقر جامعة ، منوها بأن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.وأضاف أن عراقجي سيلتقي في القاهرة، بالإضافة إلى نظيره المصري، رئيس الجمهورية ، كما سيلتقي أيضا بالنخب وعدد من الإيرانيين المقيمين في البلاد".وحول ملفات المباحثات التي ستتضمنها، قال إن اللقاءات في القاهرة ستبحث التطورات والأزمات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين والقاهرة والخطوات اللازمة في هذا الصدد.