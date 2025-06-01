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عربي-دولي

ضمن جولة تشمل لبنان... عراقجي إلى القاهرة غدًا

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:24
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يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى القاهرة غدا، ضمن جولة تشمل لبنان، في إطار مساع تهدف لتعزيز العلاقات مع مصر والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية معها.
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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور حول آخر المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية.

فيما أوضح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر محمد حسين سلطاني فرد، أن زيارة عراقجي إلى مصر هي "استمرار لجولاته الإقليمية في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى زيارته مؤخرا المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة".

وقال فرد، إن وزير الخارجية الإيراني سيزور مصر بصفتها دولة حضارية وتاريخية ومؤثرة في المنطقة العربية، ومقر جامعة الدول العربية، منوها بأن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وأضاف أن عراقجي سيلتقي في القاهرة، بالإضافة إلى نظيره المصري، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما سيلتقي أيضا بالنخب المصرية وعدد من الإيرانيين المقيمين في البلاد".

وحول ملفات المباحثات التي ستتضمنها، قال إن اللقاءات في القاهرة ستبحث التطورات والأزمات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة والخطوات اللازمة في هذا الصدد.
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