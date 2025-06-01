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عربي-دولي
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
Lebanon 24
01-06-2025
|
07:06
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أعلنت
وزارة الداخلية
الفرنسية
أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز
باريس سان جيرمان
بلقب
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.
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وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء
العاصمة الفرنسية
وضواحيها مساء السبت بعد أن سحق
سان جيرمان
منافسه
إنتر
ميلان
الإيطالي
بنتيجة 5-صفر ليحقق أول ألقابه في
دوري
أبطال
أوروبا
، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.
وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى
صباح اليوم
تشير إلى اعتقال 559 شخصا من بينهم 491 في
باريس
، مما أدى إلى وضع 320 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.
وشهد
شارع الشانزليزيه
تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت
الغاز
المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عددا كبيرا من المتاجر.
وأفادت وزارة الداخلية عن اندلاع مئات الحرائق، بما في ذلك احتراق أكثر من 200 سيارة. وأصيب نحو 22 من أفراد
قوات الأمن
وسبعة من رجال الإطفاء.
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