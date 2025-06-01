خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات

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أعلنت أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز بلقب ، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء وضواحيها مساء السبت بعد أن سحق منافسه بنتيجة 5-صفر ليحقق أول ألقابه في أبطال ، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى تشير إلى اعتقال 559 شخصا من بينهم 491 في ، مما أدى إلى وضع 320 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.وشهد تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عددا كبيرا من المتاجر.وأفادت وزارة الداخلية عن اندلاع مئات الحرائق، بما في ذلك احتراق أكثر من 200 سيارة. وأصيب نحو 22 من أفراد وسبعة من رجال الإطفاء.