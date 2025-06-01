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إقتصاد

دولة عربية تستعد لتوقيع عقود مشروع استثماري ضخم

Lebanon 24
01-06-2025 | 09:33
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يشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غدا الأحد توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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وستدشن الفعالية للمشروع الإسكاني "چيريان" الضخم الذي يقع في محور الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، والذي من المخطط أن يطل على النيل مباشرة بعد إنشاء فرع من النهر يصل إلى المشروع.

وسيتم تنفيذ مشروع "جيريان" بالشراكة بين تحالف من شركات التطوير العقاري المهمة، مثل ماونتن فيو وبالم هيلز.

واستمد المشروع اسمه "جريان" من جريان مياه النيل، لما يتضمنه المشروع من تدشين تفريعة جديد للنهر يصل إلى المشروع.

ومن المخطط أن يكون المشروع متكاملا يضم وحدات سكنية متنوعة ومرافق خدمية وترفيهية.
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