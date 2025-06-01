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عربي-دولي

"خطوة رمزية عميقة"... هل يغيّر الأمير هاري اسم عائلته؟

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:07
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بحث الأمير هاري إمكانية التخلي عن اسم عائلته الرسمي "ماونتباتن ويندسور" وتبني اسم "سبنسر"، نسبة إلى عائلة والدته، الأميرة الراحلة ديانا، في خطوة كانت ستُعد رمزية عميقة، لكنها أيضا مثيرة للجدل داخل العائلة المالكة البريطانية.
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ووفقا لما نقلته "ديلي ميل" عن مصادر مقربة، فقد ناقش دوق ساسكس، الأمير هاري، فكرة تغيير اسمه مع خاله، تشارلز سبنسر، خلال زيارة نادرة له إلى المملكة المتحدة، لكن الأخير نصحه بعدم المضي قدما بالأمر بسبب التعقيدات القانونية المتعلقة به.

وقال أحد أصدقاء هاري: "كانت محادثة ودية للغاية، لكن سبنسر أبدى تحفظه على الخطوة ونصحه بعدم اتخاذها".

ورغم أن الفكرة لم تُنفذ، إلا أن مجرد التفكير فيها يُظهر بوضوح عمق الانقسام بين الأمير هاري وأسرته الملكية، وعلى رأسها شقيقه الأمير وليام ووالده الملك تشارلز الثالث، اللذين يُقال إنهما سيشعران بالإحباط من هكذا خطوة رمزية.

واسم "ماونتباتن ويندسور" هو اللقب المستخدم لأحفاد الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، ويجمع بين اسم العائلة الملكية "ويندسور" ولقب الأمير فيليب، الذي اتخذه بعد تخليه عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية في عام 1947.

وتعود قواعد منح الألقاب لأبناء وأحفاد الملك إلى مرسوم صادر عن الملك جورج الخامس في عام 1917، والذي يقصر استخدام لقب "أمير" أو "أميرة" على أبناء الملك وأحفاد ولي العهد.

وفي مقابلة مثيرة للجدل عام 2021 مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ألمحت دوقة ساسكس، ميغان ماركل إلى أن القصر الملكي رفض منح ابنها آرتشي لقب "أمير" خلافا للبروتوكول، وربطت ذلك بانتمائه العرقي المختلط، وهي تصريحات أثارت صدمة كبيرة، ردّت عليها الملكة الراحلة ببيان مقتضب ذكرت فيه العبارة الشهيرة: "بعض الذكريات قد تختلف".
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