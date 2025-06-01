إدارة ترامب تعلم.. روسيا تؤكد استهداف مطاراتها

أكدت الأحد، اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.

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نيران اشتعلت بالمطارات

وقالت في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدّة طائرات بعد إطلاق مسيّرات من منطقة مجاورة مباشرة للمدرجَين".



وأضافت أنّ هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تمّ توقيف مشاركين.



جاء هذا بينما أفادت وسائل إعلام روسية بأن كبار المسؤولين عقدوا اجتماعا طارئا في ردا على الهجمات الكبرى بطائرات بدون طيار التي شنتها على قواعد جوية استراتيجية حيوية.

وأظهر مقطع مصور طائرات تحترق في مطارات بيلايا، وديغيليفو، وأولينيا، وإيفانوفو.



أتى ذلك بعدما هاجم جهاز الأمن الأوكراني أربعة مطارات عسكرية في ، وسط أنباء عن تدمير أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، إذ قالت إنها ضربت 41 طائرة استراتيجية روسية.



كما كشفت لقطات طائرات بدون طيار تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تضرب قاذفات استراتيجية روسية في قاعدة أولينيا الجوية.



عملية خاصة واسعة النطاق وترامب يعلم



بدوره، أكد مسؤول أوكراني أن بلاده أخطرت إدارة مسبقا بالهجوم على المطارات الروسية.



وكشف مصدر آخر في جهاز الأمن الأوكراني بأن أوكرانيا تنفّذ، الأحد، عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في روسيا.



وأضاف أن كييف استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.



كما تابع أن أجهزة الأمن تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من ، في روسيا.



أيضاً لفت أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة، فيما اندلع حريق في مطار بيلايا في منطقة إركوتسك في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.



جهود مكثفة

تأتي هذه التطورات الميدانية، بينما أعلن الرئيس الأوكراني، ، الأحد، أنّ وفدا أوكرانيا يرأسه رستم عمروف، سيكون في إسطنبول، الاثنين، لإجراء مفاوضات مع روسيا.



وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "حددت أيضا مواقفنا قبل اجتماع الاثنين في إسطنبول"، مضيفا أنّ الوفد سيقوده عمروف، كما كانت الحال في الجولة الأولى من المحادثات في أيار.



وأكد أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى" والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف باختطافهم.



يشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تكثفت في الأسابيع الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت عام 2022، فيما يعرقلها انعدام الثقة بين موسكو وكييف اللتين تتبادلان اتهامات على خلفية عدم إحراز تقدم ملموس.



يأتي هذا بينما تستمر الاشتباكات بين الطرفين وتبادل الاتهامات أيضاً.