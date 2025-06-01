Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تعلم.. روسيا تؤكد استهداف مطاراتها

Lebanon 24
01-06-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1369108-638844036057744911.jpg
Doc-P-1369108-638844036057744911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت روسيا اليوم الأحد، اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.
Advertisement
نيران اشتعلت بالمطارات
وقالت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدّة طائرات بعد إطلاق مسيّرات من منطقة مجاورة مباشرة للمدرجَين".

وأضافت أنّ هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تمّ توقيف مشاركين.

جاء هذا بينما أفادت وسائل إعلام روسية بأن كبار المسؤولين عقدوا اجتماعا طارئا في الكرملين ردا على الهجمات الكبرى بطائرات بدون طيار التي شنتها أوكرانيا على قواعد جوية استراتيجية حيوية.
وأظهر مقطع مصور طائرات تحترق في مطارات بيلايا، وديغيليفو، وأولينيا، وإيفانوفو.

أتى ذلك بعدما هاجم جهاز الأمن الأوكراني أربعة مطارات عسكرية في روسيا، وسط أنباء عن تدمير أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، إذ قالت كييف إنها ضربت 41 طائرة استراتيجية روسية.

كما كشفت لقطات طائرات بدون طيار تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تضرب قاذفات استراتيجية روسية في قاعدة أولينيا الجوية.

عملية خاصة واسعة النطاق وترامب يعلم

بدوره، أكد مسؤول أوكراني أن بلاده أخطرت إدارة الرئيس دونالد ترامب مسبقا بالهجوم على المطارات الروسية.

وكشف مصدر آخر في جهاز الأمن الأوكراني بأن أوكرانيا تنفّذ، الأحد، عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في روسيا.

وأضاف أن كييف استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

كما تابع أن أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات معادية بعيدة من الجبهة، في روسيا.

أيضاً لفت أنه تم استهداف أكثر من 40 طائرة، فيما اندلع حريق في مطار بيلايا في منطقة إركوتسك في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

جهود مكثفة
تأتي هذه التطورات الميدانية، بينما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنّ وفدا أوكرانيا يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، سيكون في إسطنبول، الاثنين، لإجراء مفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "حددت أيضا مواقفنا قبل اجتماع الاثنين في إسطنبول"، مضيفا أنّ الوفد سيقوده عمروف، كما كانت الحال في الجولة الأولى من المحادثات في أيار.

وأكد أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى" والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم.

يشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تكثفت في الأسابيع الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت عام 2022، فيما يعرقلها انعدام الثقة بين موسكو وكييف اللتين تتبادلان اتهامات على خلفية عدم إحراز تقدم ملموس.

يأتي هذا بينما تستمر الاشتباكات بين الطرفين وتبادل الاتهامات أيضاً.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوكراني: أخطرنا إدارة ترامب مسبقا بالهجوم على المطارات الروسية
lebanon 24
01/06/2025 21:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يؤكد: إيران تفضل الدبلوماسية لكنها تعلم جيدا كيف تدافع عن نفسها
lebanon 24
01/06/2025 21:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين تعلن تنفيذ هجوم بصاروخ بالستي فرط صوتي استهدف مطار تل أبيب
lebanon 24
01/06/2025 21:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: 11 غارة إسرائيلية استهدفت مطار حماة العسكري
lebanon 24
01/06/2025 21:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:32 | 2025-06-01
14:26 | 2025-06-01
14:17 | 2025-06-01
14:14 | 2025-06-01
13:54 | 2025-06-01
13:28 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24