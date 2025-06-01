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عربي-دولي
تحضير دقيق.. تفاصيل عملية أوكرانية "واسعة النطاق" داخل روسيا
Lebanon 24
01-06-2025
|
14:17
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قال مسؤول أمني أوكراني لوكالة "أسوشيتد برس"، الأحد، إن
كييف
دمرت أكثر من 40
طائرة روسية
في هجوم بطائرات مسيرة داخل عمق الأراضي الروسية، بينما قصفت
روسيا
كييف بالصواريخ والمسيرات، وذلك قبل يوم من إجراء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الجانبين غدا في إسطنبول.
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وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم
الكشف عن
هويته بدعوى تطرقه إلى تفاصيل خاصة بالعمليات، إن الإعداد لتنفيذ الهجوم استغرق أكثر من عام ونصف العام وأشرف عليه شخصيا الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
.
وأضاف المسؤول أن العملية تضمنت نقل الطائرات المسيرة في حاويات تحملها الشاحنات إلى عمق الأراضي الروسية.
وتردد أن المسيرات قصفت 41 قاذفة متمركزة في العديد من المطارات بعد ظهر اليوم الأحد، بما في ذلك قاعدة بيلايا الجوية في منطقة إيركوتسك الروسية، التي تبعد أكثر من 4000 كيلومتر (2500 ميل) عن
أوكرانيا
.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مسيرة أوكرانية في المنطقة، حسبما قال الحاكم المحلي إيجور كوبزيف.
وقال أيضا في بيان إنه تم إطلاق المسيرة من شاحنة.
وأفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، بأن أوكرانيا تنفّذ عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في روسيا.
وحسب ما نقلت وكالة فرنس برس، فإن أوكرانيا تقدّر كلفة الضرر اللاحق بالطائرات العسكرية الروسية بـ7 مليارات دولار.
وأكدت روسيا، الأحد، "اندلاع النيران" في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.
وتم الكشف عن الهجوم في اليوم ذاته الذي أعلن فيه
زيلينسكي
أن أوكرانيا سترسل وفدا إلى إسطنبول للمشاركة في جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا غدا الإثنين.
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