مسؤولون من قسد في دمشق لأول مرة.. ولجان بعد العيد

أنهى وفد لشمال وشرق اجتماعه الأول في العاصمة مع مسؤولين في الإدارة الجديدة، وذلك في إطار تطبيق وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئاسة السورية وقوات سوريا "قسد" في العاشر من آذار الماضي.

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واتفق الطرفان على أن يصدر بيان مشترك مساء اليوم الأحد، إلا أن مصادر "العربية/الحدث.نت"، كشفت بعض التفاصيل.



اجتماع لـ3 ساعات

فقد أفادت المصادر أن مسؤولين في دمشق استقبلوا ظهر اليوم الأحد، وفد الإدارة الذاتية الذي تقوده السياسية ، فوزة يوسف، ويضم أيضاً عبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ومريم إبراهيم، وياسر سليمان، وقد استغرق اللقاء بين الجانبين قرابة 3 ساعات، وهو أول لقاء من نوعه منذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد.



وأضافت أن اللقاء بين الجانبين عقد بحضور مسؤول أميركي يقيم في دمشق ويعمل لصالح .

إلى جانب ذلك، ناقشوا مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجديد الذي يتمّ تشكيله بعد الإطاحة بنظام أواخر العام الماضي.واتضح أنه من المقرر تشكيل لجان ستبدأ أعمالها بعد عطلة ، وفق ما ذكر مصدر مقرّب من وفد الإدارة الذاتية لـ "العربية.نت".وأشار أيضاً إلى أن أعضاء الوفد سيعودون اليوم أو غداً إلى أماكن إقامتهم في شمال شرقي سوريا.أيضا كشف عن أن اللقاء عُقِد بعد أيام من تأجيل عملية تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية، وهي مسألة كان قد اتفق عليها الجانبان بعد اتفاق حلب في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.