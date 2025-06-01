22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤولون من قسد في دمشق لأول مرة.. ولجان بعد العيد
Lebanon 24
01-06-2025
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى وفد
الإدارة الذاتية
لشمال وشرق
سوريا
اجتماعه الأول في العاصمة
السورية
دمشق
مع مسؤولين في الإدارة الجديدة، وذلك في إطار تطبيق وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئاسة السورية وقوات سوريا
الديمقراطية
"قسد" في العاشر من آذار الماضي.
Advertisement
واتفق الطرفان على أن يصدر بيان مشترك مساء اليوم الأحد، إلا أن مصادر "العربية/الحدث.نت"، كشفت بعض التفاصيل.
اجتماع لـ3 ساعات
فقد أفادت المصادر أن مسؤولين في دمشق استقبلوا ظهر اليوم الأحد، وفد الإدارة الذاتية الذي تقوده السياسية
الكردية
، فوزة يوسف، ويضم أيضاً عبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ومريم إبراهيم، وياسر سليمان، وقد استغرق اللقاء بين الجانبين قرابة 3 ساعات، وهو أول لقاء من نوعه منذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد.
وأضافت أن اللقاء بين الجانبين عقد بحضور مسؤول أميركي يقيم في دمشق ويعمل لصالح
وزارة الخارجية الأميركية
.
إلى جانب ذلك، ناقشوا مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية في
الجيش السوري
الجديد الذي يتمّ تشكيله بعد الإطاحة بنظام
بشار الأسد
أواخر العام الماضي.
لجان بعد العيد
واتضح أنه من المقرر تشكيل لجان ستبدأ أعمالها بعد عطلة
عيد الأضحى
، وفق ما ذكر مصدر مقرّب من وفد الإدارة الذاتية لـ "العربية.نت".
وأشار أيضاً إلى أن أعضاء الوفد سيعودون اليوم أو غداً إلى أماكن إقامتهم في شمال شرقي سوريا.
أيضا كشف عن أن اللقاء عُقِد بعد أيام من تأجيل عملية تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية، وهي مسألة كان قد اتفق عليها الجانبان بعد اتفاق حلب في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.
مواضيع ذات صلة
اعتقال قياديين فلسطينين في دمشق لأول مرة
Lebanon 24
اعتقال قياديين فلسطينين في دمشق لأول مرة
02/06/2025 00:35:58
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: اتفاق على تشكيل لجان بسرعة لبدء تطبيق بنود الاتفاق بين قسد والحكومة السورية
Lebanon 24
العربية: اتفاق على تشكيل لجان بسرعة لبدء تطبيق بنود الاتفاق بين قسد والحكومة السورية
02/06/2025 00:35:58
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة بعد زواجها... شاهدوا كيف احتفلت العروس نارين بيوتي بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة بعد زواجها... شاهدوا كيف احتفلت العروس نارين بيوتي بعيد ميلادها (فيديو)
02/06/2025 00:35:58
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من قادة قسد يتوجه إلى دمشق لإجراء محادثات (العربية)
Lebanon 24
وفد من قادة قسد يتوجه إلى دمشق لإجراء محادثات (العربية)
02/06/2025 00:35:58
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
Lebanon 24
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
16:46 | 2025-06-01
01/06/2025 04:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
Lebanon 24
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
16:44 | 2025-06-01
01/06/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
Lebanon 24
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
16:43 | 2025-06-01
01/06/2025 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
Lebanon 24
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
16:27 | 2025-06-01
01/06/2025 04:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
Lebanon 24
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
16:24 | 2025-06-01
01/06/2025 04:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
Lebanon 24
فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"
00:22 | 2025-06-01
01/06/2025 12:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:46 | 2025-06-01
لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا
16:44 | 2025-06-01
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
16:43 | 2025-06-01
أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"
16:27 | 2025-06-01
بعد الهجوم على روسيا.. اليكم التعليق الاول لزيلينسكي
16:24 | 2025-06-01
في محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تطرح "وثيقة سلام" مع روسيا
16:21 | 2025-06-01
مشاهد درون ترصد لحظة مهاجمة سكان غزة أثناء استلام المساعدات
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 00:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24