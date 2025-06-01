حماس تؤكد استعدادها "للشروع" في مفاوضات حول نقاط الخلاف

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ووفق بيان للحركة، قالت حماس إنها "ترحب باستمرار الجهود والمصرية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب التي يشنها على شعبنا في قطاع غزة". أعلنت حركة ، الأحد، استعدادها للشروع في مفاوضات غير مباشرة مع بهدف الوصول لوقف إطلاق النار في .ووفق بيان للحركة، قالت حماس إنها "ترحب باستمرار الجهود والمصرية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب التي يشنها على شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت الحركة استعدادها "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

وكان القيادي في حركة حماس قد قال لرويترز، السبت، إن الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي إلى .



وأضاف: "نحن لم نرفض مقترح ويتكوف، نحن توافقنا مع ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولا كمقترح للتفاوض، وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه".



وتابع: "مع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر".