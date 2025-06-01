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عربي-دولي
وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أميركا
Lebanon 24
01-06-2025
|
15:26
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قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، أنه يتم إعداد الرد على رسالة
الولايات المتحدة
بشأن اتفاق محتمل حول برنامج بلاده
النووي
.
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وقدّم
عراقجي
خلال اجتماع
مجلس الوزراء
اليوم، تقريراً حول آخر مستجدات المفاوضات والرسالة التي أرسلها الأميركيون مؤخراً إلى
إيران
عبر سلطنة
عُمان
، وصرّح قائلاً: يتم حالياً إعداد الرد على هذه الرسالة، وفق ما نقلته
وكالة أنباء تسنيم
.
وكان مبعوث
البيت الأبيض
ستيف ويتكوف
قدّم لإيران "اقتراحًا مفصلاً ومقبولاً" للتوصل إلى اتفاق نووي، وفق ما أفاد به
كارولين ليفيت
، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.
تفاصيل سربت
إلا أن تفاصيل قليلة تسربت حول ماهية هذا المقترح المكتوب من أجل حل المعضلة الأساسية التي واجهت الجولات الخمس الماضية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن المقترح المكتوب يمثل محاولة لحل بشأن مطالبة
طهران
بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
إنشاء اتحاد إقليمي
في حين كشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن إحدى الأفكار التي طرحتها سلطنة عُمان وتبنتها الولايات المتحدة، تدعو إلى إنشاء اتحاد إقليمي يخصب اليورانيوم للأغراض النووية المدنية، تحت مراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأميركا.
كما أضاف المصدر المطلع أن
واشنطن
تريد أن يكون مقر هذا الاتحاد خارج إيران.
كذلك أشار إلى أن فكرة أخرى طرحت تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، على أن تعلق السلطات
الإيرانية
التخصيب بشكل كامل.
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