وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أميركا

قال ، أنه يتم إعداد الرد على رسالة بشأن اتفاق محتمل حول برنامج بلاده .

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وقدّم خلال اجتماع اليوم، تقريراً حول آخر مستجدات المفاوضات والرسالة التي أرسلها الأميركيون مؤخراً إلى عبر سلطنة ، وصرّح قائلاً: يتم حالياً إعداد الرد على هذه الرسالة، وفق ما نقلته .



وكان مبعوث قدّم لإيران "اقتراحًا مفصلاً ومقبولاً" للتوصل إلى اتفاق نووي، وفق ما أفاد به ، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.



تفاصيل سربت

إلا أن تفاصيل قليلة تسربت حول ماهية هذا المقترح المكتوب من أجل حل المعضلة الأساسية التي واجهت الجولات الخمس الماضية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.



لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن المقترح المكتوب يمثل محاولة لحل بشأن مطالبة بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".



إنشاء اتحاد إقليمي

في حين كشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن إحدى الأفكار التي طرحتها سلطنة عُمان وتبنتها الولايات المتحدة، تدعو إلى إنشاء اتحاد إقليمي يخصب اليورانيوم للأغراض النووية المدنية، تحت مراقبة وأميركا.



كما أضاف المصدر المطلع أن تريد أن يكون مقر هذا الاتحاد خارج إيران.



كذلك أشار إلى أن فكرة أخرى طرحت تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، على أن تعلق السلطات التخصيب بشكل كامل.