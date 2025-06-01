تحذير مرعب... فطريات قاتلة تنتشر وتشكّل "تهديداً للبشرية"!

Advertisement

حذّر مسؤولو الصحة من فطر قاتل ينتشر في مستشفيات المتحدة ويُشكّل "تهديدا خطيرا للبشرية"، وفق وصف الأطباء.ويمكن لفطر "داء " أو فطر "الكانديدا أوريس" (C. auris) البقاء على قيد الحياة على أسطح المستشفيات، وكذلك على الجلد، لفترات طويلة، وغالباً ما يكون مقاوماً للمطهرات والأدوية المضادة للفطريات، ولكن، إذا دخلت الجراثيم الجسم، سواءً من خلال الجروح أو عبر إبرة أثناء العلاج الطبي، فقد تُسبب عدوى خطيرة ومهددة للحياة، وفق "دايلي ميل".ويمكن أن تنتشر العدوى إلى والدماغ والحبل الشوكي والعظام والبطن والأذنين والجهاز التنفسي والجهاز البولي، وتُسبب الوفاة.وهو مُميت لدرجة أن صنّفته كواحد من 19 نوعاً من الفطريات القاتلة التي تُشكّل "تهديداً خطيراً للبشرية".وأخيراً صدر تنبيه جديد من (UKHSA) بشأن ارتفاع حالات العدوى التي تسببها الفطريات، بما في ذلك فطر "الكانديدا أوريس"، حيث بلغ عددها 2247 حالة العام الماضي.وفي حين سُجّلت 637 حالة إصابة بفطر "الكانديدا أوريس" خلال العقد الماضي، تم رصد ما يقرب من 200 حالة منها العام الماضي وحده، وتُقدّر بالفعل أن العدوى الفطرية تُسبب ما لا يقل عن 2.5 مليون حالة وفاة عالميا سنوياً.ويؤثر فطر الكانديدا أوريس بشكل رئيسي على الأشخاص في مرافق الرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ووفقاً للبروفيسور آندي ، رئيس مختبر علم الفطريات المرجعي في هيئة ، قد يكون سبب الارتفاع هو زيادة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، بالإضافة إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية معقدة.وأضاف: "إن تزايد انتشار بكتيريا كانديدا أوريس للأدوية يعني ضرورة توخي الحذر لحماية سلامة المرضى".