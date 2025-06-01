مشاهد درون ترصد لحظة مهاجمة سكان غزة أثناء استلام المساعدات

نشر المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو، الأحد، لما قال إنه مهاجمة ملثمين لأهالي غزة عند مراكز توزيع المساعدات، متهما حركة بالمسؤولية عن هذه العمليات.





وكتب أدرعي عبر حسابه على موقع "إكس": "المشاهد من مسيرة الدرون تكشف: مسلحون يطلقون النار نحو في طريقهم لجمع المساعدات الإنسانية".

وأضاف المتحدث: "يكشف توثيق التقطته مسيرة في وقت سابق اليوم مسلحين وملثمين وهم يلقون الحجارة ويطلقون النار نحو سكان ، الذين يحاولون جمع المساعدات الإنسانية".

وتابع أدرعي: "حماس هي منظمة إرهابية وحشية تقوم بتجويع سكان قطاع غزة، وتعمل كل ما بوسعها لمنع نجاح توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة".