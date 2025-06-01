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مشاهد درون ترصد لحظة مهاجمة سكان غزة أثناء استلام المساعدات

Lebanon 24
01-06-2025 | 16:21
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو، الأحد، لما قال إنه مهاجمة ملثمين لأهالي غزة عند مراكز توزيع المساعدات، متهما حركة حماس بالمسؤولية عن هذه العمليات.


وكتب أدرعي عبر حسابه على موقع "إكس": "المشاهد من مسيرة الدرون تكشف: مسلحون يطلقون النار نحو سكان غزة في طريقهم لجمع المساعدات الإنسانية".
وأضاف المتحدث: "يكشف توثيق التقطته مسيرة درون في وقت سابق اليوم مسلحين وملثمين وهم يلقون الحجارة ويطلقون النار نحو سكان قطاع غزة، الذين يحاولون جمع المساعدات الإنسانية".
وتابع أدرعي: "حماس هي منظمة إرهابية وحشية تقوم بتجويع سكان قطاع غزة، وتعمل كل ما بوسعها لمنع نجاح توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة".
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