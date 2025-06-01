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أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"

Lebanon 24
01-06-2025 | 16:43
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أعلن جهاز الأمن الأوكراني (أس بي يو)، اليوم الأحد، أن الهجوم بالمسيّرات الذي نفّذه ألحق أضرارا بالطيران العسكري الروسي تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز.
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وكتب الجهاز عبر تليغرام "7 مليارات دولار: هذه هي الكلفة المقدّرة (لخسائر) الطيران الاستراتيجي لروسيا الذي ضُرب اليوم في العملية الخاصة لأس بي يو"، والتي حملت اسم "شبكة العنكبوت".

117 مسيرة
بدوره، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن 117 مسيرة استخدمت في الهجوم المنسق على الطيران الحربي الروسية والذي حمل اسم "شبكة العنكبوت".

كما وصف نتائج الهجوم المنسّق بطائرات مسيّرة الذي نفذته قواته على مطارات عسكرية روسية بـ"الرائع"، مؤكدا أنها العملية "الأبعد مدى" لبلاده داخل روسيا.

وقال زيلينسكي "هذه هي عمليتنا الأبعد مدى حتى الآن"، وأكد أيضا أن العناصر الذين شاركوا في الهجوم "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".
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