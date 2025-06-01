أوكرانيا تعلن كلفة الأضرار الروسية في عملية "العنكبوت"

أعلن جهاز الأمن الأوكراني (أس بي يو)، اليوم الأحد، أن الهجوم بالمسيّرات الذي نفّذه ألحق أضرارا بالطيران العسكري الروسي تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ .

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وكتب الجهاز عبر "7 مليارات دولار: هذه هي الكلفة المقدّرة (لخسائر) لروسيا الذي ضُرب اليوم في العملية الخاصة لأس بي يو"، والتي حملت اسم "شبكة ".



117 مسيرة

بدوره، كشف الرئيس الأوكراني الأحد، أن 117 مسيرة استخدمت في الهجوم المنسق على الطيران الحربي الروسية والذي حمل اسم "شبكة العنكبوت".



كما وصف نتائج الهجوم المنسّق بطائرات مسيّرة الذي نفذته قواته على مطارات عسكرية روسية بـ"الرائع"، مؤكدا أنها العملية "الأبعد مدى" لبلاده داخل .



وقال "هذه هي عمليتنا الأبعد مدى حتى الآن"، وأكد أيضا أن العناصر الذين شاركوا في الهجوم "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".