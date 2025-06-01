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عربي-دولي
أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب
Lebanon 24
01-06-2025
|
16:44
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قال الرئيس السوري
،
أحمد الشرع
، اليوم الأحد، أن
دمشق
ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب، وحريصة على مد جسور التعاون والتلاقي.
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كما قال في بيان نشرته الرئاسة
السورية
عبر حسابها على "إكس"، أن زيارته إلى
الكويت
جسدت الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وتابع أن الزيارة "تعد خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات".
وأضاف البيان "نؤكد مجددا
التزام
سوريا
بالعمل مع
دولة الكويت
من أجل تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والتقدم وتعزيز أواصر التعاون والتضامن العربي".
وفي وقت سابق اليوم، عقد
أمير الكويت
، الشيخ
صباح الأحمد
، والرئيس السوري أحمد
الشرع
، جلسة مباحثات في قصر بيان، إذ تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية، ومستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود
المجتمع الدولي
لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها، وفقاً لما ذكرته وكالة "كونا".
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