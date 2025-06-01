أحمد الشرع: سوريا ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب

، ، اليوم الأحد، أن ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب، وحريصة على مد جسور التعاون والتلاقي.

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كما قال في بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها على "إكس"، أن زيارته إلى جسدت الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

وتابع أن الزيارة "تعد خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات".



وأضاف البيان "نؤكد مجددا بالعمل مع من أجل تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والتقدم وتعزيز أواصر التعاون والتضامن العربي".



وفي وقت سابق اليوم، عقد ، الشيخ ، والرئيس السوري أحمد ، جلسة مباحثات في قصر بيان، إذ تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية، ومستجدات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على تعزيز جهود لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها، وفقاً لما ذكرته وكالة "كونا".