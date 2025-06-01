لافروف يبحث مع روبيو خطط استئناف المحادثات مع أوكرانيا في تركيا

وجاء في بيان الوزارة: "كما تبادل لافروف
وروبيو الآراء حول المبادرات المختلفة المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا
وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من حزيران".
جولة ثانية
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
، أن وفداً من كييف
سيحضر جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع روسيا في مدينة إسطنبول التركية
، الاثنين، وحدد 3 مطالب من أجل المضي قدماً نحو تسوية لإنهاء الحرب، فيما غادر الوفد الروسي موسكو لحضور المفاوضات المرتقبة.
وكتب زيلينسكي
على تطبيق "تليجرام" بعد اجتماعه مع مسؤوليه: "حددت مواقف (أوكرانيا) قبل الاجتماع في إسطنبول الاثنين"، مشيراً إلى أن الوفد الأوكراني سيرأسه وزير الدفاع
رستم أوميروف.
بدوره، قال وزير الخارجية
الروسي سيرجي لافروف، يوم الأربعاء، إن بلاده اقترحت على أوكرانيا
عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين بمدينة إسطنبول التركية في 2 حزيران.
وأضاف: "وفدنا، برئاسة فلاديمير
ميدينسكي، على استعداد لتقديم مذكرة إلى الوفد الأوكراني وتقديم التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة المستأنفة في اسطنبول
الاثنين المقبل 2 حزيران".
يشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تكثفت في الأسابيع الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت عام 2022، فيما يعرقلها انعدام الثقة بين موسكو وكييف اللتين تتبادلان اتهامات على خلفية عدم إحراز تقدم ملموس.
يأتي هذا بينما تستمر الاشتباكات بين الطرفين وتبادل الاتهامات أيضاً.