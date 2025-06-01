هجوم على تظاهرة مؤيّدة لإسرائيل في ولاية كولورادو

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أعلن مدير الأميركي الأحد، أن "الوكالة تحقّق في "هجوم إرهابي مستهدف في بولاية ، وسط تقارير عن هجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة".وقال عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفاً أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات".وأفادت وسائل إعلام أميركية أن عدة أشخاص أُصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة في .ووقع الهجوم بعد ظهر الأحد في منطقة بيرل ستريت مول، وهي منطقة تسوق شهيرة.ووفقاً لشهادات المارة، أقدم المهاجم على إلقاء زجاجات حارقة على المشاركين في مسيرة تضامنية لإحياء ذكرى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في .وأعلنت شرطة بولدر أن "شخصاً واحداً تم اعتقاله بشبهة إلقاء زجاجات المولوتوف"، وقالت إنها "تخلي مباني عدة في المنطقة المحيطة"، مؤكدة على وجود ضحايا نتيجة للهجوم.وقال ستيف قائد شرطة بولدر خلال ، إن "هناك عددا من الجرحى أصيبوا بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى".وأضاف أن "رجال الشرطة ألقوا القبض على المشتبه به، الذي لم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال. لا نعرف حتى الآن هويته علما أنه أصيب هو الآخر خلال الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأصدر حاكم ولاية كولورادو ، بياناً قال فيه إنه "يتابع الوضع عن كثب"، مؤكداً أن "الأفعال المليئة بالكراهية، أياً كان نوعها، غير مقبولة على الإطلاق".