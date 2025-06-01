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عربي-دولي
بدل الغواصات الحالية.. بريطانيا تخطط لبناء 12 غواصة نووية
Lebanon 24
01-06-2025
|
23:06
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صرح
وزير الدفاع
البريطاني جون
هيلي بأن
المملكة
المتحدة تخطط لبناء ما يصل إلى 12 غواصة نووية ستبدأ في الانضمام إلى الأسطول الحالي أواخر العقد المقبل.
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وأوضح هيلي في بيان نشره موقع
وزارة الدفاع البريطانية
: "تخطط المملكة المتحدة حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية من فئة آستيوت، والتي بدءاً من أواخر ثلاثينيات القرن الحالي ستزود بأسطول موسع يضم ما يصل إلى 12 غواصة من طراز SSN-AUKUS".
وأشار البيان إلى أن هذه الغواصات ستكون حاملة لأسلحة غير نووية.
ونقلت وكالة "
رويترز
" أن الغواصات الجديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك بين
بريطانيا
والولايات المتحدة وأستراليا في إطار شراكة AUKUS الاتفاقية الثلاثية للأمن. (روسيا اليوم)
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