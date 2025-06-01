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عربي-دولي

بدل الغواصات الحالية.. بريطانيا تخطط لبناء 12 غواصة نووية

Lebanon 24
01-06-2025 | 23:06
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صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأن المملكة المتحدة تخطط لبناء ما يصل إلى 12 غواصة نووية ستبدأ في الانضمام إلى الأسطول الحالي أواخر العقد المقبل. 
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وأوضح هيلي في بيان نشره موقع وزارة الدفاع البريطانية: "تخطط المملكة المتحدة حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية من فئة آستيوت، والتي بدءاً من أواخر ثلاثينيات القرن الحالي ستزود بأسطول موسع يضم ما يصل إلى 12 غواصة من طراز SSN-AUKUS".

وأشار البيان إلى أن هذه الغواصات ستكون حاملة لأسلحة غير نووية.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الغواصات الجديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا في إطار شراكة AUKUS الاتفاقية الثلاثية للأمن. (روسيا اليوم) 
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