بدل الغواصات الحالية.. بريطانيا تخطط لبناء 12 غواصة نووية

صرح هيلي بأن المتحدة تخطط لبناء ما يصل إلى 12 غواصة نووية ستبدأ في الانضمام إلى الأسطول الحالي أواخر العقد المقبل.

Advertisement

وأوضح هيلي في بيان نشره موقع : "تخطط المملكة المتحدة حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية من فئة آستيوت، والتي بدءاً من أواخر ثلاثينيات القرن الحالي ستزود بأسطول موسع يضم ما يصل إلى 12 غواصة من طراز SSN-AUKUS".وأشار البيان إلى أن هذه الغواصات ستكون حاملة لأسلحة غير نووية.ونقلت وكالة " " أن الغواصات الجديدة سيتم تطويرها بشكل مشترك بين والولايات المتحدة وأستراليا في إطار شراكة AUKUS الاتفاقية الثلاثية للأمن. (روسيا اليوم)