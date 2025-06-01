مسؤول إسرائيلي بارز: سنكون مستعدين للتفاوض عندما تقبل حماس الواقع

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وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "يجب أن تفهم حماس أن عليها قبول خطة ويتكوف"، في إشارة إلى آخر مقترحات المبعوث الأميركي الخاص لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. قال مسؤول إسرائيلي بارز إن "ستكون مستعدة للتفاوض عندما تتقبل حركة الواقع".وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "يجب أن تفهم حماس أن عليها قبول خطة ويتكوف"، في إشارة إلى آخر مقترحات المبعوث الأميركي الخاص لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "الآن يهاجم الجيش ، ويتم توزيع الإمدادات بشكل مختلف، والولايات المتحدة تُلح".



وتابع: "سنكون مستعدين للمفاوضات عندما تتقبل حماس الواقع". (سكاي نيوز عربية)