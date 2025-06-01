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عربي-دولي
روسيا تتسلم نسخة من "مذكرة السلام" من أوكرانيا
Lebanon 24
01-06-2025
|
23:17
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أكد
الكرملين
، مساء أمس الأحد ان
روسيا
تسلّمت مسودة مذكرة من
أوكرانيا
بشأن اتفاق سلام.
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وقال
فلاديمير ميدينسكي
، الذي يرأس وفد
موسكو
في محادثات السلام مع أوكرانيا المقررة يوم الاثنين، قوله: "تسلّم الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسخته من المذكرة حول التسوية السلمية"، وفق "تاس".
في سياق متصل، بحث
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
ونظيره الأميركي
ماركو روبيو
مبادرات التسوية السياسية للأزمة
الأوكرانية
، بما في ذلك استئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، في الثاني من يونيو، وذلك حسبما أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
.
وجاء في بيان الوزارة: "كما تبادل
لافروف
وروبيو الآراء حول المبادرات المختلفة المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من يونيو".
جولة ثانية
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، أن وفداً من
كييف
سيحضر جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع روسيا في مدينة إسطنبول
التركية
، الاثنين، وحدد 3 مطالب من أجل المضي قدماً نحو تسوية لإنهاء الحرب، فيما غادر الوفد الروسي موسكو لحضور المفاوضات المرتقبة.
وكتب
زيلينسكي
على تطبيق "تليجرام" بعد اجتماعه مع مسؤوليه: "حددت مواقف (أوكرانيا) قبل الاجتماع في إسطنبول الاثنين"، مشيراً إلى أن الوفد الأوكراني سيرأسه
وزير الدفاع
رستم أوميروف.(العربية)
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