روسيا تتسلم نسخة من "مذكرة السلام" من أوكرانيا

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أكد ، مساء أمس الأحد ان تسلّمت مسودة مذكرة من بشأن اتفاق سلام.وقال ، الذي يرأس وفد في محادثات السلام مع أوكرانيا المقررة يوم الاثنين، قوله: "تسلّم الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسخته من المذكرة حول التسوية السلمية"، وفق "تاس".في سياق متصل، بحث ونظيره الأميركي مبادرات التسوية السياسية للأزمة ، بما في ذلك استئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، في الثاني من يونيو، وذلك حسبما أعلنت .وجاء في بيان الوزارة: "كما تبادل وروبيو الآراء حول المبادرات المختلفة المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من يونيو".جولة ثانيةوفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني ، أن وفداً من سيحضر جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع روسيا في مدينة إسطنبول ، الاثنين، وحدد 3 مطالب من أجل المضي قدماً نحو تسوية لإنهاء الحرب، فيما غادر الوفد الروسي موسكو لحضور المفاوضات المرتقبة.وكتب على تطبيق "تليجرام" بعد اجتماعه مع مسؤوليه: "حددت مواقف (أوكرانيا) قبل الاجتماع في إسطنبول الاثنين"، مشيراً إلى أن الوفد الأوكراني سيرأسه رستم أوميروف.(العربية)