لمواجهة الصواريخ الباليستية.. كوريا الجنوبية تطور راداراً متقدماً



Advertisement

وتبلغ قيمة العقد 54.7 مليار وون (نحو 40 مليون دولار) ويُعد نظام L-SAM-II المرحلة الثانية من منظومة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى في البلاد، وفقاً لموقع Army Technology.



وصُمم نظام K-THAAD لمواجهة الصواريخ الباليستية على ارتفاعات ومسافات تفوق تلك التي كان يتفوق بها نظام L-SAM الأصلي، الذي انتهى تطويره أواخر عام 2024.



وتهدف هذه التعزيزات إلى تعزيز قدرة الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات لدى الجنوبية؛ استجابة للمخاوف الأمنية الإقليمية المتزايدة.



ويمتد نطاق تشغيل نظام L-SAM-II إلى ما بين 3 و4 أضعاف مقارنة بالنموذج الأولي، إذ يتضمن أنظمة رادار متقدمة، ومزايا قيادة وتحكم محسنة، وصواريخ اعتراضية متقدمة. أبرمت شركة Hanwha Systems اتفاقية مع (ADD) في ، لبناء رادار متعدد الوظائف متقدم (MFR) لنظام L-SAM-II، المعروف أيضاً باسم K-THAAD الكوري الجنوبي.وتبلغ قيمة العقد 54.7 مليار وون (نحو 40 مليون دولار) ويُعد نظام L-SAM-II المرحلة الثانية من منظومة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى في البلاد، وفقاً لموقع Army Technology.وصُمم نظام K-THAAD لمواجهة الصواريخ الباليستية على ارتفاعات ومسافات تفوق تلك التي كان يتفوق بها نظام L-SAM الأصلي، الذي انتهى تطويره أواخر عام 2024.وتهدف هذه التعزيزات إلى تعزيز قدرة الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات لدى الجنوبية؛ استجابة للمخاوف الأمنية الإقليمية المتزايدة.ويمتد نطاق تشغيل نظام L-SAM-II إلى ما بين 3 و4 أضعاف مقارنة بالنموذج الأولي، إذ يتضمن أنظمة رادار متقدمة، ومزايا قيادة وتحكم محسنة، وصواريخ اعتراضية متقدمة.

انتهى تطوير الرادار متعدد الوظائف حديثاً، وجرى تكليفه بمهمة الأهداف المتعددة البعيدة وتتبعها في الوقت الفعلي، وسيعمل كتكنولوجيا استشعارية أساسية لنظام L-SAM-II.



وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل النظام على وظائف مثل تحديد الحلفاء أو الأعداء وتوجيه الصواريخ، والتي تعتبر ضرورية للتخفيف من أخطار الصواريخ الباليستية.



وبفضل خوارزمياته المتطورة المصممة لسيناريوهات اعتراض عالية المستوى، سيوفر الرادار قدرات كشف وتتبع موسعة تتجاوز قدرات النماذج السابقة.

ومن المتوقع أن يكون الرادار ماهراً في تمييز التهديدات الحقيقية من الحلفاء والأجسام غير الخطرة مثل الحطام، وأن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة فعالية اعتراض الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والتهديدات المتزايدة. (الشرق)