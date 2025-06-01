إسرائيل توسع عمليتها في غزة.. والقصف متواصل على القطاع

بعدما أمر رئيس ، ، بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من ، في أعقاب زيارته، أمس الأحد، لجنوب غزة، كثف الجيش قصفه على مناطق متفرقة في القطاع الفلسطيني المدمر.

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فقد طال القصف عدة أهداف مدنية في مناطق متفرقة من غزة، كان آخرها استهداف في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، بحسب العربية.



كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات نسف وتدمير لمنازل سكنية ومبانٍ وأبراج تؤوي نازحين في حي الشيخ ومناطق أخرى شمالي القطاع، إلى جانب أحياء الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.

و نقل مسعفون أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة ، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.



وأكدت مصادر طبية في غزة أن نحو 52 فلسطينيًا قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شرق خان يونس جنوب القطاع، وكذلك في حي العطاطرة وبلدة شمالًا.

من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عدد المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 55 منزلًا سكنيًا، تم تدميرها بشكل كامل، بعضها بعد توجيه إنذار، والبعض الآخر دون سابق إنذار، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين جراء المكثفة. (العربية)