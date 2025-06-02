عراقجي وصل إلى القاهرة

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وتأتي الزيارة، وفق الوكالة، في إطار اهتمام بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة. وصل إلى ، ليل الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" .وتأتي الزيارة، وفق الوكالة، في إطار اهتمام بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.

وكان المتحدث باسم بقائي، أعلن السبت عن زيارة مرتقبة للوزير إلى مصر ولبنان.

وأشار المتحدث إلى أن زيارة عراقجي لمصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر ، خاصة مستجدات الأراضي المحتلة والتباحث حول المستجدات الدولية. (سكاي نيوز عربية)