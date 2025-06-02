23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي وصل إلى القاهرة
Lebanon 24
02-06-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
إلى
القاهرة
، ليل الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم"
الإيرانية
.
Advertisement
وتأتي الزيارة، وفق الوكالة، في إطار اهتمام
طهران
بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.
وكان المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي، أعلن السبت عن زيارة مرتقبة للوزير
عراقجي
إلى مصر ولبنان.
وأشار المتحدث إلى أن زيارة عراقجي لمصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر
التطورات الإقليمية
، خاصة مستجدات الأراضي
الفلسطينية
المحتلة والتباحث حول المستجدات الدولية. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ضمن جولة تشمل لبنان... عراقجي إلى القاهرة غدًا
Lebanon 24
ضمن جولة تشمل لبنان... عراقجي إلى القاهرة غدًا
02/06/2025 08:40:43
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون وصل إلى القاهرة في مستهلّ زيارة رسمية إلى مصر ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي
Lebanon 24
الرئيس عون وصل إلى القاهرة في مستهلّ زيارة رسمية إلى مصر ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي
02/06/2025 08:40:43
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وصل الرئيس عون والوفد المرافق إلى لبنان بعد زيارة رسمية إلى العراق
Lebanon 24
وصل الرئيس عون والوفد المرافق إلى لبنان بعد زيارة رسمية إلى العراق
02/06/2025 08:40:43
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي وصل إلى برلين للقاء المستشار الألماني (أ.ف.ب)
Lebanon 24
زيلينسكي وصل إلى برلين للقاء المستشار الألماني (أ.ف.ب)
02/06/2025 08:40:43
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا
Lebanon 24
فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا
01:29 | 2025-06-02
02/06/2025 01:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل 5 محافظات.. تفاصيل الدلتا الجديدة في صحراء مصر
Lebanon 24
تعادل 5 محافظات.. تفاصيل الدلتا الجديدة في صحراء مصر
01:05 | 2025-06-02
02/06/2025 01:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح
Lebanon 24
3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح
01:03 | 2025-06-02
02/06/2025 01:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في فرنسا: قتل جاره بـ 5 رصاصات.. ونشر مقطعي فيديو
Lebanon 24
جريمة مروعة في فرنسا: قتل جاره بـ 5 رصاصات.. ونشر مقطعي فيديو
00:49 | 2025-06-02
02/06/2025 12:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران
00:46 | 2025-06-02
02/06/2025 12:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تحقّق من شعار الحكومة الانقاذي في أول مئة يوم من عمرها القصير؟
Lebanon 24
ماذا تحقّق من شعار الحكومة الانقاذي في أول مئة يوم من عمرها القصير؟
09:00 | 2025-06-01
01/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
Lebanon 24
في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:29 | 2025-06-02
فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا
01:05 | 2025-06-02
تعادل 5 محافظات.. تفاصيل الدلتا الجديدة في صحراء مصر
01:03 | 2025-06-02
3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح
00:49 | 2025-06-02
جريمة مروعة في فرنسا: قتل جاره بـ 5 رصاصات.. ونشر مقطعي فيديو
00:46 | 2025-06-02
مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران
00:21 | 2025-06-02
الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 08:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24