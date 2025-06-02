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عراقجي وصل إلى القاهرة

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:01
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وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، ليل الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وتأتي الزيارة، وفق الوكالة، في إطار اهتمام طهران بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.
 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلن السبت عن زيارة مرتقبة للوزير عراقجي إلى مصر ولبنان. 
 
وأشار المتحدث إلى أن زيارة عراقجي لمصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات الأراضي الفلسطينية المحتلة والتباحث حول المستجدات الدولية. (سكاي نيوز عربية) 
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