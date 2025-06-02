الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة

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وأوضحت الوزارة أن "مجموعة قوات حررت بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي، فيما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة 200 جندي" خلال آخر 24 ساعة. أعلنت الأحد أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في الحدودية، مشيرة إلى أن خسائر القوات في المنطقة وصلت إلى 200 جندي.وأوضحت الوزارة أن "مجموعة قوات حررت بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي، فيما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة 200 جندي" خلال آخر 24 ساعة.

وكشفت الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1440 عسكريا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لتقرير وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات الأوكرانية كالتالي:



- نحو 210 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركيف ودونيتسك.

- أكثر من 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" في دونيتسك.

- أكثر من 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الوسط" في دونيتسك.

- نحو 155 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوريجيا.

- 85 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا وخيرسون.

- إصابة مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومؤسسة لإصلاح المعدات العسكرية وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة الضاربة ومواقع لإطلاقها، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 149 منطقة.

- تدمير 7 قنابل جوية موجهة JDAM و100 طائرة مسيرة معادية. (سكاي نيوز عربية)