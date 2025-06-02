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عربي-دولي
مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
02-06-2025
|
00:46
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في حين يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين
إيران
والولايات المتحدة حول الملف
النووي
، أصدرت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي توجيها بتعليق كل أنشطة فرض عقوبات جديدة على
طهران
، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.
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إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه أن حملة "الضغط
الأقصى
" لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
".
فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في
مجلس الأمن القومي
ووزارة الخزانة، ثم إلى
وزارة الخارجية
.
كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون
الشرق الأوسط
عليه.
جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل
وزارة الخزانة
. ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 أيار.
في حين رجح مسؤولون في
إدارة الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات
العقوبات
الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة.
بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف. (العربية)
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