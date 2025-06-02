مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران

في حين يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة حول الملف ، أصدرت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي توجيها بتعليق كل أنشطة فرض عقوبات جديدة على ، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.

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إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه أن حملة "الضغط " لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة " ".



فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في ووزارة الخزانة، ثم إلى .



كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون عليه.

جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل . ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 أيار.



في حين رجح مسؤولون في أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة.

بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف. (العربية)