Advertisement

عربي-دولي

مصادر تكشف.. البيت الأبيض علّق فرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1369237-638844474088581022.jpg
Doc-P-1369237-638844474088581022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حين يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي توجيها بتعليق كل أنشطة فرض عقوبات جديدة على طهران، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.
Advertisement
 
إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه أن حملة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ثم إلى وزارة الخارجية.

كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط عليه.
 
جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل وزارة الخزانة. ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 أيار.

في حين رجح مسؤولون في إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات العقوبات الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة.
 
بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: البيت الأبيض أوعز بالتوقف عن فرض عقوبات جديدة على إيران
lebanon 24
02/06/2025 11:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران
lebanon 24
02/06/2025 11:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ناقلات النفط
lebanon 24
02/06/2025 11:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع يكشف: نتنياهو سيزور البيت الأبيض خلال أسابيع
lebanon 24
02/06/2025 11:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-06-02
04:04 | 2025-06-02
03:58 | 2025-06-02
03:30 | 2025-06-02
03:29 | 2025-06-02
03:23 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24