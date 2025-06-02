فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا

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فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية أمام رئيس بلدية الليبرالي رافال تشاسكوفكسي على ما أظهرت النتائج الرسمية، التي نشرت الاثنين، ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.وتفيد بيانات بنيل المؤرخ القومي نافروتسكي 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه تشاسكوفكسي المؤيد للاتحاد خلال الثانية من الانتخابات الأحد.