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فوز القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:29
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فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية البولندية أمام رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفكسي على ما أظهرت النتائج الرسمية، التي نشرت الاثنين، ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.
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وتفيد بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بنيل المؤرخ القومي نافروتسكي 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه تشاسكوفكسي المؤيد للاتحاد الأوروبي خلال الدورة الثانية من الانتخابات الأحد.
 
وفوز نافروتسكي، البالغ من العمر 42 عاما والمعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يؤدي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون. (سكاي نيوز عربية)
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