قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. وتدمير مسجد الأنصار بشكل كامل

Advertisement

كثف الجيش قصفه على مناطق متفرقة في قطاع وذلك بعدما أمر رئيس ، ، بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من القطاع في أعقاب زيارته، أمس الأحد، لجنوب غزة.فقد طال القصف عدة أهداف مدنية في مناطق متفرقة من غزة، كان آخرها استهداف في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين.كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات نسف وتدمير لمنازل سكنية ومبانٍ وأبراج تؤوي نازحين في حي الشيخ ومناطق أخرى شمالي القطاع، إلى جانب أحياء الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.فيما نقل مسعفون أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة ، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.وأكدت مصادر طبية في غزة أن نحو 52 فلسطينيًا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شرق خان يونس جنوب القطاع، وكذلك في حي العطاطرة وبلدة شمالًا.55 منزلاً في 3 أياممن جانبها، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عدد المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 55 منزلًا سكنيًا، تم تدميرها بشكل كامل، بعضها بعد توجيه إنذار، والبعض الآخر دون سابق إنذار، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين جراء المكثفة.كما أعلنت أن القوات الإسرائيلية نسفت مركز " " لغسيل الكلى شمال غزة، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع.وكان الإسرائيلي أكد أمس أن الجيش "وسط عملية قوية لا هوادة فيها". وأشار إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حركة على الحكم وجناحها العسكري".(العربية)