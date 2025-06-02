قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. وتدمير مسجد الأنصار بشكل كامل

كثف الجيش الإسرائيلي
قصفه على مناطق متفرقة في قطاع وذلك بعدما أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية
، إيال زامير
، بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من القطاع في أعقاب زيارته، أمس الأحد، لجنوب غزة.
فقد طال القصف عدة أهداف مدنية في مناطق متفرقة من غزة، كان آخرها استهداف مسجد الأنصار
في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين.
كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات نسف وتدمير لمنازل سكنية ومبانٍ وأبراج تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان
ومناطق أخرى شمالي القطاع، إلى جانب أحياء الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.
فيما نقل مسعفون أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس
، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.
وأكدت مصادر طبية في غزة أن نحو 52 فلسطينيًا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شرق خان يونس جنوب القطاع، وكذلك في حي العطاطرة وبلدة بيت لاهيا
شمالًا.
55 منزلاً في 3 أيام
من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عدد المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 55 منزلًا سكنيًا، تم تدميرها بشكل كامل، بعضها بعد توجيه إنذار، والبعض الآخر دون سابق إنذار، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين جراء الغارات
المكثفة.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
أن القوات الإسرائيلية نسفت مركز "نورة الكعبي
" لغسيل الكلى شمال غزة، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع.
وكان رئيس الأركان
الإسرائيلي أكد أمس أن الجيش "وسط عملية قوية لا هوادة فيها". وأشار إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حركة حماس
على الحكم وجناحها العسكري".(العربية)