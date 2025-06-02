جولة مفاوضات ثانية في تركيا.. اليكم ابرز مطالب كييف وموسكو

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فقد أعلنت الخارجية وصول وفدها الذي يرأسه رستم عمروف إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الوفد الروسي، وذلك غداة واحدة من أضخم الهجمات التي شنّتها على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات. تنطلق في ، اليوم الاثنين، جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بين وأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية توقف الحرب المستمرة بينهما منذ شباط 2022.فقد أعلنت الخارجية وصول وفدها الذي يرأسه رستم عمروف إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الوفد الروسي، وذلك غداة واحدة من أضخم الهجمات التي شنّتها على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

فيما أكدت سابقا أنها سلمت مذكرتها أو شروط السلام إلى الجانب الأوكراني. كذلك سلمت كييف شروطها، أمس الاحد.



فما هي تلك الشروط الأوكرانية والروسية؟

بالنسبة لأوكرانيا يعتبر من أولوياتها في الوقت الحالي "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بحسب ما أكد أمس رئيسها .



كما تطالب بـ "إعادة الأسرى والأطفال الأوكرانيين" الذين تتهم موسكو باختطافهم.



كذلك تتمسك بعدم التخلي عن أراضيها والحفاظ على سيادة بلادها، مع ضمانات غربية.

شروط

في حين يتمسك بـ 3 شروط لانهاء الحرب، يأتي في طليعتها "أن يتعهد الغربيون كتابيًا بوقف توسيع (الناتو) شرقًا، ورفع جزء كبير من المفروضة على بلاده"، وفق ما نقلت وكالة ، الأسبوع الماضي، عن 3 مصادر روسية مطلعة.



كما أشارت إلى أن شرط عدم توسع التانو يعني باختصار استبعادا رسميا مكتوبا لعضوية وجورجيا ومولدوفا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى ضمن الحلف الدفاع

كذلك يريد بوتين أيضًا أن تكون كييف محايدة، وأن ترفع العقوبات الغربية عن بلاده.



بالإضافة إلى ذلك، يود حل قضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وحماية الناطقين بالروسية في الأراضي الأوكرانية.