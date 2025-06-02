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عربي-دولي
جولة مفاوضات ثانية في تركيا.. اليكم ابرز مطالب كييف وموسكو
Lebanon 24
02-06-2025
|
02:15
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تنطلق في
اسطنبول
، اليوم الاثنين، جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بين
روسيا
وأوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية توقف الحرب المستمرة بينهما منذ شباط 2022.
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فقد أعلنت الخارجية
الأوكرانية
وصول وفدها الذي يرأسه
وزير الدفاع
رستم عمروف إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الوفد الروسي، وذلك غداة واحدة من أضخم الهجمات التي شنّتها
كييف
على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.
فيما أكدت
موسكو
سابقا أنها سلمت مذكرتها أو شروط السلام إلى الجانب الأوكراني. كذلك سلمت كييف شروطها، أمس الاحد.
فما هي تلك الشروط الأوكرانية والروسية؟
بالنسبة لأوكرانيا يعتبر من أولوياتها في الوقت الحالي "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بحسب ما أكد أمس رئيسها
فولوديمير زيلينسكي
.
كما تطالب بـ "إعادة الأسرى والأطفال الأوكرانيين" الذين تتهم موسكو باختطافهم.
كذلك تتمسك بعدم التخلي عن أراضيها والحفاظ على سيادة بلادها، مع ضمانات غربية.
شروط
بوتين
في حين يتمسك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بـ 3 شروط لانهاء الحرب، يأتي في طليعتها "أن يتعهد
القادة
الغربيون كتابيًا بوقف توسيع
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) شرقًا، ورفع جزء كبير من
العقوبات
المفروضة على بلاده"، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
، الأسبوع الماضي، عن 3 مصادر روسية مطلعة.
كما أشارت إلى أن شرط عدم توسع التانو يعني باختصار استبعادا رسميا مكتوبا لعضوية
أوكرانيا
وجورجيا ومولدوفا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى ضمن الحلف الدفاع
كذلك يريد بوتين أيضًا أن تكون كييف محايدة، وأن ترفع العقوبات الغربية عن بلاده.
بالإضافة إلى ذلك، يود حل قضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وحماية الناطقين بالروسية في الأراضي الأوكرانية.
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