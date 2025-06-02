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عربي-دولي
أجواء إيجابية خيمت على لقاء قسد ودمشق.. مسؤول يؤكد
Lebanon 24
02-06-2025
|
02:48
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بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد أمس الأحد في العاصمة
السورية
دمشق
، بين
اللجنة المختصة
بإتمام الاتفاق مع قوات
سوريا
الديمقراطية
ووفد من قسد و"
الإدارة الذاتية
"، أكد
عضو اللجنة
العميد زياد
العايش أن الأجواء كانت إيجابية جدا.
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وقال إن الأجواء اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.
كما أضاف أنه تم التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقع بين
الرئيس أحمد
الشرع
وقائد قسد
مظلوم عبدي
، وفق ما أفادت وكالة
سانا
.
عودة المهجرين
وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة.
إلى ذلك، توافق الطرفان على إعادة تفعيل اتفاق حيي
الأشرفية
والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.
"وحدة سوريا"
وأكدا التزامهما بالحوار والتعاون المستمر، بما يصب في خدمة وحدة البلاد وسيادتها.
كذلك أوضح أن الجانبين اتفقا على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال
النقاش
ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، دون تحديد موعده.
وكان وفد من قسد والإدارة الذاتية لشمال
شرق سوريا
زار دمشق، أمس الأحد، حيث التقى وفدا من الحكومة السورية لمناقشة آليات تطبيق اتفاق الشرع-عبدي الذي وقع في العاشر من آذار المنصرم .
فيما كشف، مساء أمس، مصدر خاص شارك في اللقاء للعربية/الحدث أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان متخصصة إدارية وعسكرية وأمنية واقتصادية متخصصة بشكل سريع للبدء بتطبيق بنود الاتفاق كاملة.
وكان عبدي أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري في العاشر من آذار الماضي، قضى بدمج القوات التي يقودها في مؤسسات
الدولة السورية
، ومنذ ذلك الحين قام وفد حكومي بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" 3 مرات.
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