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عربي-دولي
خلال الليلة الماضية.. القوات الروسية تدمر 162 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
02-06-2025
|
03:14
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أعلنت
روسيا
، اليوم الاثنين، أنها أسقطت خلال الليل 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع
أوكرانيا
في وقت يرتقب انطلاق جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين
موسكو
وكييف في
اسطنبول
.
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وقالت
وزارة الدفاع الروسية
في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:10 بتوقيت موسكو يوم 1 حزيران، وحتى الساعة 02:00 يوم 2 حزيران، اعترضت ودمرت
أنظمة الدفاع الجوي
العاملة 162 طائرة أوكرانية دون طيار.
وبيّنت الوزارة أن "57 طائرة مسيرة، تم إسقاطها فوق أراضي
مقاطعة كورسك
، و31 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وأضاف البيان: "إضافة لـ11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6
مسيرات
، فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي
جمهورية
القرم
، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة تامبوف". (سكاي نيوز عربية)
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