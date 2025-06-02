خلال الليلة الماضية.. القوات الروسية تدمر 162 مسيّرة أوكرانية

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وقالت في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:10 بتوقيت موسكو يوم 1 حزيران، وحتى الساعة 02:00 يوم 2 حزيران، اعترضت ودمرت العاملة 162 طائرة أوكرانية دون طيار. أعلنت ، اليوم الاثنين، أنها أسقطت خلال الليل 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع في وقت يرتقب انطلاق جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين وكييف في .وقالت في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:10 بتوقيت موسكو يوم 1 حزيران، وحتى الساعة 02:00 يوم 2 حزيران، اعترضت ودمرت العاملة 162 طائرة أوكرانية دون طيار.

وبيّنت الوزارة أن "57 طائرة مسيرة، تم إسقاطها فوق أراضي ، و31 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".



وأضاف البيان: "إضافة لـ11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 ، فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي ، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة تامبوف". (سكاي نيوز عربية)